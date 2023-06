„Auslese“ würdigt Hartmut Berlinickes Werk

Von: Dierk Rohdenburg

Übergabe des Werksverzeichnisses: Carsten Sünramm (Leitung Kreis Personal- und Kulturamt). Christian Wolf (Erster Kreisrat a.D.), Kulturbeauftragte Julia Himmelreich, Oksana Schumacher und Christine Gronemeyer (beide Rotary Club Wildeshausen), Maria Berlinicke und Tochter Bettina-Maria, Sabine Nolte (Schul- und Kulturausschuss), Olaf Meenen (LzO-Stiftung für Kunst und Kultur) und Verleger Florian Isensee (v.l.). © dr

Wildeshausen – Wie kein Zweiter hat Hartmut Berlinicke in den vergangenen fünf Jahrzehnten die Kunstszene in Wildeshausen und im Landkreis Oldenburg geprägt.

Das nicht nur mit seinen eigenen Werken, sondern auch mit seiner Galerie Wildeshausen an der Harpstedter Straße, die er zusammen mit seiner Frau Maria betrieb. Im Jahr 2018 starb er unerwartet, und schon wenige Monate später setzte sich Sabine Nolte, Mitglied des Schul- und Kulturausschusses im Landkreis Oldenburg, dafür ein, einen vierten Werkskatalog zu veröffentlichen, um das Schaffen Berlinickes umfassend zu dokumentieren.

In der Vergangenheit waren bereits drei Veröffentlichungen erschienen, an denen der Künster mitgewirkt hatte.

Die Kreispolitik unterstützte den Plan und beauftragte die Verwaltung mit der Herausgabe des Katalogs. Der damalige Erste Kreisrat, Christian Wolf, der mit Berlinicke befreundet war, übernahm das Projekt und wurde von der Kulturbeauftragten des Landkreises, Julia Himmelreich, unterstützt. Nun konnte er das fertige und im Iseensee Verlag erschienene Werk mit dem Titel „Auslese“ vorstellen. „Es beinhaltet die letzten 45 Farbradierungen“, berichtete Wolf. Doch es sei mehr als nur ein Werksverzeichnis, denn in dem Buch seien Beiträge der Familie, von Freunden und Weggefährten gesammelt, die sich zum Teil sehr persönlich mit dem Mensch, Religionslehrer sowie Künster Berlinicke auseinandersetzen. Ergänzend finden sich in dem Buch zudem Fotos von Berlinickes gutem Freund Karsten Rubbert, der unter anderem die Räume abgelichtet hatte, in denen der Wildeshauser Künster wirkte.

Zahlreiche Unterstützer für das Werk

Das Werk ist mit Unterstützung des Landkreises sowie des Rotary-Clubs Wildeshausen, der LzO-Stiftung für Kunst und Kultur und der Kulturstiftung der Öffentlichen Oldenburg entstanden. „Es ist ein ganz tolles Buch geworden“, zeigte sich Berlinickes Tochter Bettina-Maria begeistert. Es reichten keine Worte, um Danke zu sagen für das Ergebnis und das umfangreiche Denken und Handeln, das nötig gewesen sei, um das Werk so liebevoll zu schaffen.

Das Buch „Auslese“ kostet 25 Euro und wurde in 750 Exemplaren gedruckt. Es ist überall im Buchhandel und in der Galerie erhältlich.