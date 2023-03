Ausbau der A 1 bei Wildeshausen nicht vor 2028

Von: Ove Bornholt

Autobahn 1 bei Wildeshausen: Dort stehen bald Baugrunduntersuchungen an. © dr

Die Autobahn 1 bei Wildeshausen ist vor allem durch den Schwerlastverkehr überlastet. Bis Abhilfe geschaffen wird, wird es aber noch Jahre dauern.

Wildeshausen – Der Ausbau der Autobahn 1 auf einer Länge von 35 Kilometern zwischen dem Dreieck Ahlhorner Heide und Stuhr gehört nicht zu den 144 beschleunigten Straßenbauprojekten, auf die sich die Regierungskoalition in dieser Woche geeinigt hat. Das teilte „Die Autobahn GmbH des Bundes“ auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Das heißt: Der Verkehr rund um Wildeshausen wird noch eine ganze Weile nur zweispurig in jede Richtung fließen, während die Abschnitte südlich und östlich dreispurig sind. Und das hat Folgen. Laut aktueller Stau-Statistik des ADAC gab es im Jahr 2020 im Abschnitt von der Anschlussstelle Wildeshausen-West bis Groß Ippener in Fahrtrichtung Bremen 248 Staumeldungen. Der Verkehr staute sich auf eine errechnete Gesamtlänge von 463 Kilometern. Es kam 110 Stunden zu massiven Behinderungen. In der Gegenrichtung sah es noch schlechter aus. Hier registrierte der ADAC zwar nur 220 Staumeldungen. Die Gesamtlänge betrug jedoch 503 Kilometer.

Noch keine Infos zu den Kosten

„Insbesondere der hohe Anteil von Schwerlastverkehr am Gesamtverkehr bringt die vorhandene Autobahn an die Kapazitätsgrenzen“, heißt es zur Begründung des Ausbaus. Bis Abhilfe geschaffen wird, müssen sich Auto- und Lastwagenfahrer allerdings noch gedulden. Mit einem Baubeginn sei nicht vor 2028 zu rechnen, heißt es in der Projektbeschreibung. „Für den eigentlichen Autobahnausbau wird nach erfolgter Planung ein Planfeststellungsverfahren mit umfassender öffentlicher Beteiligung durchgeführt. Belastbare Angaben zum Zeitplan oder zu den Kosten der Ausbaumaßnahme sind deshalb zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich“, so die „Autobahn GmbH“.

Die Vorbereitungen des Ausbaus laufen derweil schon und stehen im kommenden Monat vor dem nächsten Schritt. Von April bis August sind Baugrunduntersuchungen entlang der Trasse in den Kommunen Großenkneten, Wildeshausen, Dötlingen und Prinzhöfte geplant – vom Dreieck Ahlhorner Heide bis zur Anschlussstelle Wildeshausen-Nord. „Mit den Untersuchungen sollen Erkenntnisse über die Beschaffenheiten des Bodens, dessen Tragfähigkeit und die Grundwassersituation erlangt werden“, heißt es.

Baugrund wird ab April untersucht

Auf der Internetseite www.autobahn.de kann eine Liste der möglicherweise von den Untersuchungen betroffenen Flurstücken eingesehen werden. Die Eigentümer sollen informiert werden. Geplant sind unter anderem sogenannte Kleinrammbohrungen und Rammsondierungen direkt an der jetzigen A 1.

Der Ausbau der Autobahn soll nicht nur dem Verkehr, sondern auch der Natur dienen. Laut Projektbeschreibung werden im Zuge der Planung zunächst umfangreiche Untersuchungen der Umwelt durchgeführt und verschiedene Ausbauvarianten geprüft. „Eine Verbesserung des heutigen Zustandes in Hinblick auf Natur und Landschaft und den Schutz der Gewässer ist zentraler Planungsbestandteil“, heißt es weiter. Und auch die Anlieger sollen profitieren. Der Schutz vor Verkehrslärm für die angrenzenden Bebauungen werde besonders betrachtet. „Der Ausbau kommt einem Autobahnneubau gleich und wird mit sogenannten Lärmvorsorgegrenzwerten betrachtet.“ Die bereits ausgebauten Rastanlagen werden in die Planung integriert.