Rente: Wolfgang Kolloge aus Wildeshausen schaltet seinen Ofen aus

Wildeshausen – Die Stadt Wildeshausen verliert zum 1. August mit Wolfgang Kolloge einen ihrer drei verbliebenen einheimischen Bäcker.

Der Betrieb an der Harpstedter Straße wird jedoch – erweitert um ein kleines Café – vom Ganderkeseer Familienunternehmen Landbäckerei Tönjes weitergeführt. Letzter Verkaufstag von Kolloge ist Samstag, 29. Juli. Dann ist die Bäckerei dieses Namens nach 65 Jahren Geschichte.

„48 Jahre sind genug“, sagt der 63-jährige Bäcker- und Konditormeister. Einerseits seien Hände und Knie arg strapaziert, andererseits möchte er nun endlich auch mal ein Wochenende ausschlafen dürfen, und zu Weihnachten und Silvester keinen Extra-Stress haben, weil Stollen, Berliner und Klaben produziert werden müssen.

Ausbildung im Jahr 1976 begonnen

1976 begann Kolloge in Delmenhorst seine Ausbildung zum Konditormeister. Es schlossen sich Gesellenjahre in Celle und bei Cadera, einer renommierten Konditorei in Wolfsburg, an.

1982 stieg Kolloge in das Geschäft seines Vaters Hans ein, der die Bäckerei 1958 gegründet hatte. Der Sohn besuchte zudem die Meisterschule in Wolfenbüttel und wurde als 23-Jähriger Konditormeister. Drei Jahre später erarbeitete er sich den Meistertitel als Bäcker und übernahm 1988 das Geschäft seines Vaters komplett. Er investierte in die Produktion, eröffnete Filialen in Harpstedt, Bassum und Twistringen sowie im Wildeshauser Rewe. Diese sind allerdings mittlerweile geschlossen, Kolloge konzentrierte sich auf den Laden an der Harpstedter Straße.

Spätestens um 22 Uhr geht es ins Bett

Die Tage des Bäckers und Konditors sind gut durchgetaktet. Um 1.50 Uhr klingelt der Wecker. Kolloge arbeitet bis 14 Uhr, schläft dann bis 18 Uhr, kümmert sich danach bis 19.30 Uhr um die Büroarbeit, hat dann noch zwei Stunden Freizeit und ist spätestens um 22 Uhr im Bett.

Ob ihm im Ruhestand ein anderer Rhythmus gelingt? „Reine Körperbeherrschung“, sagt Kolloge. „Ich schlafe einfach so lange, wie ich möchte.“ Alternativ könne er auch auf dem Hochsitz sitzen, denn er ist seit 26 Jahren Jäger. „Ich möchte richtig polnisch lernen und einen polnischen Jagdschein machen“, nennt Kolloge, der seit 15 Jahren mit der gebürtigen Polin Karolina verheiratet ist, Ziele. Zudem freue er sich darauf, mit Freunden spielen zu können, ohne über ein zeitiges Zubettgehen nachdenken zu müssen.

Laden bleibt, Café ist neu

Den Nachfolger hat Kolloge selbst gesucht. Ihn überzeugt die Arbeit von Bäckermeister Axel Tönjes. „Es ist mir sehr wichtig, dass der Standort mit guter Ware beliefert wird“, sagt der Wildeshauser. „Das bin ich meiner Kundschaft schuldig.“

Nach der Schließung bleibt das Ladengeschäft weitgehend erhalten. Daneben wird im Erdgeschoss ein Café mit einer offenen Terrasse eingerichtet. Es sollen rund 40 Plätze zur Verfügung stehen. Bis zur Neueröffnung können ein paar Wochen vergehen. In der Zwischenzeit soll ein Verkaufscontainer aufgestellt werden.

Die Ware wird angeliefert

Gebacken wird in Wildeshausen dann nicht mehr. Die beiden angestellten Bäcker von Kolloge haben aber die Möglichkeit, weiter dort zu arbeiten. Auch das Verkaufspersonal hat ein Übernahmeangebot erhalten.

„Ich gebe gerne Rezepte weiter, wenn Tönjes mich fragt“, kündigt Kolloge an. So habe er die braunen Kuchen immer nach einer Rezeptur seiner Großmutter gebacken. Ob die Qualität seines Nachfolgers stimmt, kann der Ruheständler leicht überprüfen: Er wohnt weiter im Obergeschoss und muss nur „zweimal lang aufschlagen“, um im Geschäft zu stehen. „Mal sehen, ob ich mit meinem Pächter einen Rabatt aushandeln kann“, sagt er verschmitzt.