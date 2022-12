Landkreis Oldenburg: Am Montag fällt die Schule aus

Von: Dierk Rohdenburg

Am Montag fällt im Landkreis Oldenburg die Schule aus. © dpa

Am Montag, 19. Dezember, fällt der Unterricht an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen im Landkreis Oldenburg sowie an der Graf-Anton-Günther-Schule in Oldenburg aus.

Die im Landkreis Oldenburg bisher für diese Ereignisse genutzte Service-Rufnummer 0800/2779300 steht aktuell aufgrund einer technischen Umstellung nicht zur Verfügung. Es findet nach Angaben der Kreisverwaltung keine Schülerbeförderung statt, dies gilt auch für die freigestellten Verkehre über Taxen oder Kleinbusse.

Durch den Deutschen Wetterdienst wurde eine Wetterwarnung unter anderem für das Weser-Ems-Gebiet ausgesprochen, da auf noch gefrorenen Boden ab den frühen Morgenstunden Regen fallen wird. Es wird mit extremer Glatteisbildung gerechnet. Aus diesem Grund sollen die Schüler nicht gefährdet werden. In der offiziellen Warnung heißt es: Gefahr für Leib und Leben durch schlagartig gefrierenden Regen. Handlungsempfehlungen: Aufenthalt im Freien vermeiden und das Verhalten im Straßenverkehr anpassen. Auf Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen bis hin zu Sperrungen und Schließungen einstellen. Möglichst volltanken, Fahrweise anpassen, Decken und warme Getränke mitführen.

Trotz Unterrichtsausfall gewährleisten alle Schulen eine Betreuung für Schülerinnen und Schüler, die mangels anderer Betreuungsmöglichkeit zur Schule kommen. Ein Unterrichtsausfall setzt immer extreme Witterungsverhältnisse voraus, bei denen Schülerinnen und Schüler die Schule nicht erreichen oder verlassen können, weil die Schülerbeförderung nur eingeschränkt möglich ist oder weil ein Zurücklegen des Schulweges eine unzumutbare Gefährdung darstellen würde.

Der planmäßige Busbetrieb hingegen findet in der Regel auch bei angeordnetem Unterrichtsausfall statt, da die Fahrzeuge neben der Schülerbeförderung zugleich den Öffentlichen Personennahverkehr bedienen müssen.