Mit Pistole: 18-jähriger Wildeshauser gibt sich auf dem Gildeplatz als Behördenmitarbeiter aus

Wildeshausen – Ein junger Wildeshauser hat sich am Dienstag, 18. April, gegen 15.45 Uhr als Beamter der Stadt Wildeshausen ausgegeben und wollte auf dem Gildeplatz jugendliche Personen kontrollieren. Er hatte eine Schreckschusswaffe und Munition dabei.

Laut Polizeibericht von Mittwoch befand sich der 18-Jährige in einem Auto, das mit speziellen Beleuchtungseinrichtungen versehen war und damit wie ein Behördenfahrzeug aussehen sollte.

Zeugen verständigten die Polizei. Aufgrund der Beschreibung konnte der Wagen im Stadtgebiet kontrolliert werden. Gegen den 18-Jährigen wurde nach Angaben der Polizeipressestelle ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Amtsanmaßung eingeleitet. Mit einer Durchsuchung des Autos zeigte sich der Wildeshauser einverstanden. Dabei wurden zunächst die speziellen Beleuchtungseinrichtungen, sogenannte Frontblitzer, gefunden. Im Handschuhfach entdeckten die Beamten zudem eine Schreckschusswaffe mitsamt Munition. Deshalb wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Die Schreckschusswaffe und die Munition wurden beschlagnahmt.

Gefälschter Führerschein und keine Aufenthaltsrecht

Einen guten Riecher hatten Beamte der Autobahnpolizei, die am Mittwoch gegen 2 Uhr ein Auto auf der Autobahn 1 auf Harpstedter Gebiet kontrollierten. Die Beamten waren in Richtung Osnabrück unterwegs und wurden auf einen vorausfahrenden Ford aufmerksam, an dem entsiegelte Kennzeichen angebracht waren. Bei der Kontrolle auf einem Parkplatz zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord bestätigte sich der anfängliche Verdacht: Der Ford war nicht zugelassen und damit weder versteuert noch versichert. Der 33-jährige Fahrer händigte zudem einen Führerschein aus, der eindeutige Fälschungsmerkmale aufwies. Tatsächlich war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er und sein 26-jähriger Beifahrer hielten sich außerdem unerlaubt im Bundesgebiet auf. Es wurden entsprechende Verfahren und aufenthaltsbeendende Maßnahmen getroffen.