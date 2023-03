Hauptschule in großer Sorge: Einrichtung muss viele Förderschüler aufnehmen

Von: Dierk Rohdenburg

Erste Online-Übertragung der Ratssitzung in Wildeshausen: In der Spitze sahen sich 69 Personen den Stream an. © dr

Wildeshausen – Die Rektoren der Hauptschule, Andreas Everinghoff, und der Realschule in Wildeshausen, Jan Pössel, äußerten sich in der Ratssitzung am Donnerstag mit großer Sorge zur Entwicklung ihrer Schulen.

Ganz unerwartet dürfte sich ihr Unbehagen allerdings noch gesteigert haben, denn der Rat beriet unvorbereitet relativ umfangreich über die Frage, ob die Trägerschaft für beide Schulen an den Landkreis Oldenburg übertragen werden sollte.

Auf der Tagessordnung stand lediglich die Kenntnisnahme einer Prüfungsmitteilung des Niedersächsischen Landesrechnungshofes über die überörtlichen Schulstrukturen im Sekundarbereich I. Die Prüfer hatten jedoch moniert, dass die Stadt Wildeshausen durch den Wegfall der Kreisschulbaukasse und die Trägerschaft für Haupt- und Realschule finanziell schlechter gestellt ist.

Kämmerer Thomas Eilers berichtete dem Rat, dass die Kommunen des Landkreises und der Kreis selbst nun in intensiven Gesprächen seien und nicht jede Prüfmitteilung die nötige Substanz habe, Konsequenzen nach sichzu ziehen. Konkret solle darüber deshalb im Schulausschuss am 13. April diskutiert werden.

Das hielt aber einige Ratsmitglieder nicht davon ab, ihre Sichtweise zu dem Thema noch ausführlich dazulegen.

„Vielleicht sollten wir zur Kenntnis nehmen, dass hier nur eine Kenntnisnahme gewünscht ist“, setzte Evelyn Goosmann (SPD) einen Schlusspunkt hinter die Diskussion, ob sich die Stadt die Trägerschaft von Haupt- und Relaschule leisten möchte.

Hauptschule trägt Hauptlast

Everinghoff und Pössel waren ohnehin wegen anderer Bedenken zur Einwohnerfragestunde gekommen. „Wie sollen wir ab Sommer weiterarbeiten?“, fragte der Hauptschulleiter. Ab dem nächsten Schuljahr nehme die Hunteschule, Förderschule Lernen, keine Fünftklässler mehr auf. Diese würden zur Haupt- oder Realschule wechseln. Everinghoff ahnte: „Wir werden die Hauptlast in krisenhaften Nach-Corona-Zeiten tragen müssen und pro Jahr zehn bis zwölf Kinder zusätzlich aufnehmen“, rechnete er. Da es sich um Jungen und Mädchen mit Förderbedarf handele, würden die Klassen schon bei geringerer Schülerzahl geteilt. Die Kinder benötigten die volle Unterstützung und die Schule mehr Klassen- sowie Differenzierungsräume. „Wir übernehmen nach und nach eine ganze Schule“, kündigte Everinghoff an. Wann, so seine Frage, sei mit dem Erweiterungsbau für die Schule zu rechnen, der wegen des knappen Haushaltes verschoben worden sei?

Auch Pössel fragte, wann das geplante – aber wegen des fehldenden Geldes zunächst gestrichene – Basketballfeld angelegt werde. Selbst die Mittel für das Projekt „Fahrradfreundliche Schule“ seien gestrichen worden.

Kämmerer Eilers sicherte zu, dass die Themen im Schulausschuss erörtert werden sollen. Ratspolitiker wie Kreszentia Flauger (Linke), Wolfgang Sasse (CDU) und Wolfgang Däubler (UWG) erklärten, dass man versuchen wolle, wichtige Bildungsprojekte über einen Nachtragshaushalt zu regeln. Für den Basketballplatz konnte Fachbereichsleiter Matthias Ruhle die gute Nachricht überbringen: „Wir haben einen Fördergeber gefunden und informieren demnächst darüber.“

Die Ratssitzung wurde erstmals leicht zeitversetzt online übertragen. In der Spitze nahmen 69 Personen teil. Die technische Abwicklung verlief reibungslos, so die Stadtverwaltung.