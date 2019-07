Aufmerksamkeit, nicht Provokation

Wildeshausen - Von Holger Rinne. Nach Paragraph 27 der Straßenverkehrsordnung dürfen Verkehrsteilnehmer einen so genannten Fahrrad-Verband bilden, wenn sich mehr als 15 Radler auf eine gemeinsame Tour begeben. Diesen Umstand machen sich auch die Initiatoren der Wildeshauser „Critical Mass“-Bewegung zunutze, wenn sie regelmäßig am letzten Freitag im Monat zu einer Rundfahrt durch Wildeshausen starten. Dabei gibt es weder einen Verantwortlichen noch einen Veranstalter, verrät Klaus Schultze.

Ein solcher Fahrrad-Verband darf dann trotz vorhandener Radwege, die normalerweise zu benutzen wären, auf der Straße fahren und verhält sich an ampelgeregelten Kreuzungen wie ein einziges großes Fahrzeug: Überquert der erste Radfahrer bei grünem Licht die Haltinie, dürfen ihm alle anderen folgen, selbst wenn die Ampel zwischenzeitlich auf Rot umschaltet.

Am Freitagabend trafen sich genügend Radfahrer am Wildeshauser Bahnhof, um einen solchen Verbund bilden zu können. Und so starteten die Teilnehmer in Zweierreihe in Richtung Innenstadt, um am Ende der Huntestraße in die Kaiserstraße einzubiegen. Die Tour wird nicht geplant. Alle folgen dem ersten Radler. Das war am Freitag Martin Bruns. Er ist wie Schultze Mitbegründer der Fahrradinitiative „WIR“.

Im Straßenverlauf Wittekind/Kaiserstraße wurde es dann allerdings etwas eng. Der eine oder andere Autofahrer musste sich trotz Tempo-30 Bereich in Geduld üben und hinter dem Tross verharren, bis sich eine Gelegenheit zum Überholen bot.

Dabei wollen die Radfahrer keineswegs provozieren: „Wir möchten einfach auf die Belange der Radfahrer aufmerksam machen. Verkehrsplanerisch stand und steht leider immer noch das Auto im Mittelpunkt“, erklärt Schultze. In Ansätzen wurde in Wildeshausen ja auch schon einiges umgesetzt, bemerkt der Grünen-Ratsherr und nennt als Beispiel den Radfahrstreifen an der Ahlhorner Straße. Doch selbst dort gibt es immer noch Gefahrenstellen. Die Einmündungsbereiche müssten laut Schultze und Bruns beispielsweise entschärft werden.

Letzterer sieht aber auch die Radfahrer in der Pflicht. „Zu oft wird die falsche Radwegseite benutzt“, bemängelt der Ex-Polizist. Nur Kinder bis elf Jahre dürfen Geh- und Radwege in beide Richtungen benutzen.

Zur nächsten „Critical Mass“-Ausfahrt wollen sich die Zweiradaktivisten am 30. August vor dem Wildeshauser Bahnhof treffen. Natürlich kann jeder kommen, auch wenn er einfach nur an einer gemeinsamen Fahrradtour teilnehmen möchte. So wie der Wildeshauser Gerd Logemann am Freitag, der bei seiner Ankunft strahlend verkündete: „Die vorangegangene Tour war so nett. Da wollte ich dieses Mal auch wieder dabei sein.“