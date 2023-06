Unwettergefahr im Oldenburger Land: Großleitstelle stockt massiv auf

Von: Dierk Rohdenburg

Der Wetterdienst rechnet auch in unserer Region mit Starkregen. © dpa

Landkreis – Die Großleitstelle Oldenburger Land wird am Donnerstagabend personell massiv aufgestockt, um das erwartete hohe Einsatzaufkommen wegen erwarteten Unwetters abzuarbeiten.

„Der Deutsche Wetterdienst erwartet heute und morgen für unseren Bereich in erster Linie Starkregen“, teilt die GOL mit. „Das Gespräch mit dem Meteorologen hat aktuell folgendes Bild ergeben: Ein Tiefdruckgebiet zieht von Süd-Ost nach Nord-West über uns hinweg. Laut Wetterdienst sind wir von Gewitter eher weniger betroffen. Alles verläuft in der Schneise vom südlichen Landkreis Cloppenburg in Richtung Nord-West – in diesem Bereich kann mit Ausläufern von Gewitter, Hagel und Wind gerechnet werden.“

Die Regenmengen verteilen sich laut Wetterdienst von Süden nach Norden und von viel nach wenig. Der Norden, alles oberhalb von Oldenburg, muss mit Regenmengen von 10 bis 30 Liter auf den Quadratmeter rechnen. Alles im Bereich in und unterhalb von Oldenburg, je südlicher je mehr, muss mit bis zu 100 Litern auf den Quadratmeter rechnen.

Kritische Phase zwischen 22 und 4 Uhr

Ab 16 Uhr soll es in der Region mit leichtem Landregen losgehen. „Höhepunkt für unser Einsatzgebiet wird Mitternacht und später sein“, so die GOL. Insgesamt werde es rund zwölf Stunden lang regnen, zwischen 22 und 4 Uhr sei mit einer kritischen Phase zu rechnen. Offen sei, wie viel Wasser der Boden innerhalb kurzer Zeit nach der langen Trockenphase aufnehmen könne. „Wir haben unsere Feuerwehren sensibilisiert und informiert. Es ist damit zu rechnen, dass wir exponentiell viele Notrufe erhalten, die uns über Stunden stark beanspruchen“, so die GOL: „Wir würden uns freuen, wenn alle Bürger entsprechend sensibilisiert werden, nur dann die Notrufnummer 112 zu wählen, wenn wirklich ein Notfall oder eine Notfallsituation vorliegt.