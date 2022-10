Vorverkauf für Bergfest in der „Gildestube“ in Wildeshausen läuft

Von: Ove Bornholt

Wirt Holger Munke (Mitte), sein Team und die „Los Gilderados“ freuen sich auf die Feier. © Gildestube

Wie lange ist es eigentlich noch bis zum Gildefest? Nicht mehr allzu lange, denn die Bergfestparty der „Los Gilderados“ steht an.

Der Vorverkauf für die Bergfestparty der „Los Gilderados“ am Samstag, 5. November, ab 21 Uhr läuft. In der „Gildestube“ steigt dann unter dem Motto „#freelayla“ die heißeste Feier des Jahres, heißt es in der Ankündigung. Die Veranstaltung biete den gewohnten Partycharakter mit DJ Flo im Reitersaal.

Außerdem ist das Akustikduo „Zweisaitig“ dabei. Wirt Holger Munke ist zuversichtlich, dass das Konzept erneut zünden wird. „Die ersten 100 Tickets waren bereits nach wenigen Tagen vergriffen.“