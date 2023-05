Auf der Hunte: DRK und DLRG üben gemeinsam

+ © Fastje DRK-Fahrzeuge bringen einen „Verletzten“, der auf das Boot der DLRG verladen wird. © Fastje

DRK und DLRG haben am Mittwochabend in Wildeshausen geübt. Das Einsatzszenario lautete wie folgt: Das Hochwasser schneidet das Krankenhaus ab.

Wildeshausen – Erstmals haben der DRK-Kreisverband und die DLRG in Wildeshausen am Mittwochabend gemeinsam geübt. Das Szenario lautete wie folgt: Aufgrund eines extremen Hochwassers ist die Anfahrt zum Krankenhaus Johanneum nur mit großen Umwegen möglich. Mehrere „Verletzte“ sollen deshalb vom DRK aufgenommen, behandelt und transportfähig gemacht werden. Anschließend werden sie an die DLRG übergeben, die sie auf der Hunte „verschifft“.

Die Rotkreuzler trafen sich gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz von Mercedes im Gewerbegebiet Stockenkamp und rückten dann getrennt zu den gemeldeten „Verletzten“ aus. Die Ehrenamtlichen aus Hude, Ganderkesee und Delmenhorst waren natürlich nicht ortskundig und orientierten sich anhand von Koordinaten. Die Suche nach den „Verletzten“ zog sich dann etwas in die Länge. „Die Übung hat gezeigt, wo Verbesserungspotenzial ist. Dafür macht man so etwas ja auch“, sagte der Vorsitzende der DRK-Ortsgruppe Wildeshausen, Michael Haake, im Nachgang.

Pendelverkehr mit „Verletzten“ auf der Hunte

Anschließend wurden die „Verletzten“ zum Bootshaus des Gymnasiums an der Hunte gebracht. Dort hatte das DRK eine Stromversorgung mit Beleuchtung aufgebaut. Die DLRG-Mitglieder luden die Patienten auf ein Boot und verlegten damit auf dem Fluss ein kurzes Stück bis zum Anleger des Wassersportvereins. Es entstand eine Art Pendelverkehr.

+ Mit einem Boot verlegte die DLRG den „Verletzten“ auf der Hunte. © Fastje

Das Einladen war dabei der schwierige Teil. „Da hat man nicht viel Spielraum für Fehler“, sagte Björn Barkemeyer. Wenn ein Helfer ins Wasser falle, sei das nicht so problematisch, aber der „Verletzte“ müsse auf jeden Fall gesichert werden. Im Boot selbst war es dann auch recht eng.

„Es ist generell gut, dass man gemeinsam übt“, freute sich Haake über die Kooperation von DRK und DLRG. „Die Kameradschaft und Geselligkeit untereinander sind top.“ Gerne würde man so eine Übung wiederholen. Zum Abschluss fanden sich alle Teilnehmer im Garten des DLRG-Vorsitzenden Carsten Petermann ein, wo der Abend bei einem gemütlichen Grillen ausklang.