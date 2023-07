Auf der A1 bei Wildeshausen: 81-jähriger Geisterfahrer auf dem Motorrad

Von: Dierk Rohdenburg

Wildeshausen/Harpstedt – Ein 81-jähriger Motorradfahrer hat am Sonntag ab 11.30 Uhr die Autobahn 1 auf dem Gebiet der Samtgemeinde Harpstedt in umgekehrter Richtung auf dem Seitenstreifen befahren. Er wurde von der Polizei gestoppt.

Laut Polizeibericht von Montag war der Mann aus dem Kreis Pinneberg zunächst in Richtung Hamburg unterwegs. Mehrere Zeugen wählten den Notruf, als der Mann dann aber an der Anschlussstelle Groß Ippener wendete und den Seitenstreifen der Richtungsfahrbahn Hamburg in Richtung Osnabrück gegen den Verkehr zurückfuhr.

Nach fünf Kilometern stoppte die Polizei den 81-Jährigen und kontrollierte ihn auf einem Parkplatz Delmetal zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener. Der Mann gab den Beamten gegenüber an, Gepäck verloren und dieses gesucht zu haben. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet.

Betrunken zwei Warnbaken überfahren

Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat am Sonntag, 30. Juli, gegen 10:50 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 verursacht.

Der 68-Jährige aus Norden befuhr laut dem Polizeibericht von Montag mit einem VW die Autobahn 29 in Richtung Wilhelmshaven. Zwischen der Anschlussstelle Sandkrug und dem Kreuz Oldenburg-Ost kam er mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr in der eingerichteten Baustelle zwei Warnbaken. Der VW war anschließend nicht mehr fahrbereit, weil ein Reifen beschädigt war. Der 68-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Weil von ihm erheblicher Alkoholgeruch ausging, wurde ihm ein Atemalkoholtest angeboten, der einen Wert von 2,39 Promille ergab.

Gegen den 68-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Die erforderliche Blutprobe wurde im Krankenhaus entnommen.