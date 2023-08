Audiostadtführung bei der Alexanderkirche in Wildeshausen besonders beliebt

Von: Dierk Rohdenburg

Per Handy in die Wildeshauser Geschichte eintauchen: Claudia Olberding vom Verkehrsverein und Michael Müller vom Stadtmarketing an einer Station der Stadtführung. © Stadt

Wildeshausen – Die Audiostadtführung durch Wildeshausen stößt nach Angaben des Stadtmarketings auf große Resonanz.

Das Projekt war Mitte Mai zusammen mit dem Verkehrsverein der Öffentlichkeit vorgestellt worden. An 15 Standorten in der Innenstadt können Interessierte seitdem per Handy Wissenswertes über die Wittekindstadt erfahren. Die hörspielartigen Beiträge, die von prominenten Sprechern auf Deutsch und Englisch eingelesen wurden, werden einfach per QR-Code gescannt oder über eine kostenfreie Telefonnummer abgerufen.

Das Projekt wurde mit Mitteln aus dem Programm „Perspektive Innenstadt“ realisiert. Es läuft in Kooperation mit der EWE. Diese hat jetzt erste Nutzerzahlen geliefert. „Bis Ende Juli hatten wir zwischen 46 und 156 Aufrufe pro Station“, freut sich Michael Müller vom Stadtmarketing. Spitzenreiter sind die Stationen „Als der Kaiser zu Wildeshausen weilte“ bei der Alexanderkirche (156 Aufrufe), „Altes Amtshaus“ (127 Aufrufe) sowie „Bürgermeister Lickenberg und das Jahr 1529“ (105 Aufrufe). „An diesen zentral gelegenen Standorten wird spannende Wildeshauser Geschichte erzählt, aber auch bei den übrigen Stationen lohnt es sich, hineinzuhorchen“, so Müller. Er kann sich auch eine Erweiterung des Audioguides zu den Großsteingräbern und in die Landgemeinde vorstellen.