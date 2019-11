Weihnachtsmarkt auch ohne Zuschuss attraktiv

Wildeshausen – Der Weihnachtsmarkt der Wildeshauser Wirtegemeinschaft ist seit fünf Jahren ein attraktiver Anlaufpunkt für die Bewohner von Stadt, Landgemeinde sowie den umliegenden Gemeinden. Von daher war es für den Wildeshauser Stadtrat auch keine Frage, ob der Vertrag von 2014 bis 2018 mit den Veranstaltern aus der Wittekindstadt erneuert werden soll. So haben die Wirte um Organisator Frank Stauga die Gewissheit, dass sie auf jeden Fall nun bis Ende 2021 eine Budenstadt auf dem Marktplatz errichten dürfen.

Allerdings geschieht das unter erschwerten finanziellen Bedingungen, denn zum Beginn der Vertragslaufzeit hatte die Stadt jährlich 5000 Euro für das kulturelle Beiprogramm beigesteuert. Später waren es noch 3000 Euro, und mit dem neuen Vertrag gibt es gar kein Geld mehr aus der Stadtkasse.

Im Vertrag ist jedoch vereinbart, dass die Marktbeschicker Leistungen des Bauhofes bis zu einer Summe von 6000 Euro in Anspruch nehmen dürfen, um beispielsweise Buden aufzustellen oder das Häckselgut zu entfernen.

„Aber auch in diesem Bereich benötigen wir immer weniger Hilfe“, sagt Stauga. „So können wir die meisten Hütten mit einem eigenen Radlader aufstellen und viele Arbeiten selbst erledigen.“

Der Weihnachtsmarkt startet in diesem Jahr am 13. Dezember. Der historische Weihnachtsmarkt rund um die Alexanderkirche ist bis zum Sonntag 15. Dezember aufgebaut. An diesem Wochenende wird eine Gasse bis zum Marktplatz eingerichtet. Dort stehen die Buden der Wirtegemeinschaft bis zum 22. Dezember. Vor dem Rathaus befindet sich auch in diesem Jahr wieder der Eventstall. Er wird mit finanzieller Unterstützung des Handels- und Gewerbevereins bespielt.

„Wir haben erneut ein umfangreiches Programm geplant“, kündigt Stauga an. So könne der Nachwuchs praktisch jeden Tag von 16 bis 18 Uhr den Eventstall ansteuern, weil dort interessante Aktivitäten angeboten werden. Im Lauf der zehn Tage treten zudem diverse Musikgruppen sowie Künstler auf dem Weihnachtsmarkt auf. Ein Höhepunkt soll die Christal-Party am Sonntag, 15. Dezember, werden. Hier tritt DJ Anro auf und möchte für einen gelungenen Abschluss des Hauptwochenendes sorgen.

„Wir sind eine gute Gemeinschaft“, freut sich Stauga über den Zusammenhalt der Gastronomie in der Stadt. „Deshalb werden wir wieder einen tollen Markt haben.“ Doch er blickt schon jetzt nach vorne: „Wenn wir das Stadtjubiläum feiern, wird der Markt sicherlich noch ein wenig größer. Da lassen wir uns einiges einfallen.“

Der Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus ist von Montag bis Freitag von 15 bis 23 und am Wochenende von 11 bis 23 Uhr geöffnet.