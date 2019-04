Attraktiver Platz an der Hunte

Vor dem alten Feuerwehrhaus ist eine komplette Neugestaltung geplant

Umbau geplant: Der Platz vor dem alten Feuerwehrhaus dient bald touristischen Zwecken.

Wildeshausen – Zwischen dem ehemaligen Feuerwehrhaus an der Hunte und dem Parkplatz an der Kokenstraße in Wildeshausen soll ein attraktiver Bereich für museale, kulturelle sowie touristische Zwecke geschaffen werden. Der Bebauungsplan, der unter anderem das Urgeschichtliche Zentrum ermöglichen wird, hat eine weitere Hürde im Bauausschuss genommen und soll nun öffentlich ausgelegt werden. Ganz wichtig dabei ist: Weil der Bereich im Überschwemmungsgebiet der Hunte liegt, müssen die Anrainer verstärkt den Hochwasserschutz beachten. Das gilt insbesondere für den Parkplatz an der Kokenstraße, der von der Stadt an die Familie Burmeister verkauft werden soll. Gleichzeitig übernimmt die Stadt das alte Burmeister-Gebäude auf dem Platz vor dem Feuerwehrhaus – um es alsbald abreißen zu können.