Atrium: Alle Bewohner bleiben wegen Corona-Gefahr in Einzelzimmern

Niemand darf durch Einrichtung laufen

+ Pflicht in Coronazeiten: Alle Mitarbeiter des Atrium tragen einen Mund- und Nasenschutz. Foto: dpa

Wildeshausen – Zwei Tote und zahlreiche Infizierte an einem Wochenende – die Infektion mit dem Coronavirus in der Wildeshauser Seniorenresidenz Atrium am Wall hat viele Sorgen bei allen Beteiligten und ein bundesweites Medienecho ausgelöst.