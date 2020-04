Das Atrium entschuldigt sich

Wildeshausen – Die Geschäftsführung der Wildeshauser Seniorenresidenz Atrium am Wall hat mit „großem Bedauern“ zur Kenntnis genommen, dass die Anzahl der Bewohner mit einer Coronainfektion am Donnerstag wesentlich höher lag als am Freitag vergangener Woche (wir berichteten).

Ein vergleichbares Bild findet sich bei unseren Mitarbeitern. Hierfür möchten wir uns bei allen Betroffenen und Mit-Betroffenen entschuldigen“, so der Geschäftsführer und Leiter der Einrichtung, Thomas Münch, in einer Pressemitteilung. Allerdings wehrt sich Münch gegen die Vorwürfe des Gesundheitsamtes, dass das Seniorenheim gegen die behördlichen Auflagen verstoßen habe.

Staatsanwaltaschaft hat Ermittlungen aufgenommen

Unterdessen haben die Staatsanwaltschaft Oldenburg und die Polizei Delmenhorst Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen die Vorschriften des Infektionsschutzgesetz und etwaiger anderer Straftaten aufgenommen. Der Landkreis hatte am Donnerstag dafür gesorgt, dass alle Nicht-Infizierten nach Bookholzberg evakuiert wurden. Landrat Carstens Harings hatte dazu erklärt: „Wir sehen uns gezwungen, so zu handeln. Die Vorgaben wurden durch die Einrichtung nicht umfänglich eingehalten. Das kann unser Gesundheitsamt nicht mehr verantworten.“

Geschäftsführer widerspricht Vorwürfen

Dem widerspricht Münch: „Wir haben seitens des eigenen Managements alles vorgegeben, um genau diese Situation zu verhindern. Von der Pflegedienstleitung und den Pflegekräften sind die vom Gesundheitsamt angeordneten Maßnahmen auf jeden Fall streng umgesetzt worden. Trotzdem werden wir intern prüfen, ob es bei der Umsetzung der behördlich angeordneten Maßnahmen Probleme gegeben hat.“

Der Geschäftsführer bezieht sich offenbar darauf, dass Angehörige in unserer Zeitung einige Missstände formuliert hatten. So sollen infizierte Personen auf dem Flur des Atriums herumgelaufen sein. Der mittlerweile vom Dienst freigestellte Leiter der Einrichtung soll noch am Sonntag ohne Schutzkleidung im Zimmer eines nicht infizierten Mannes mit schwerer Lungenerkrankung gewesen sein.

Missverständnisse bei den Prüfergebnissen?

„Wir schließen uns der Meinung des Landkreises an, dass man nicht sagen kann, ob sich der Anstieg an Infizierten in den vergangenen Tagen mit den strengen Hygienemaßnahmen des Gesundheitsamtes entwickelt hat oder aber, ob die Infektionen bereits davor vorlagen“, betont Münch. „Wir können derzeit nur feststellen, dass es in den Prüfergebnissen des Gesundheitsamtes einige Missverständnisse gegeben hat. Die Ergebnisse haben dann allerdings die Entscheidung der räumlichen Verlegung der Bewohner nach Bookholzberg herbeigeführt.“

Großes Vetrauen in die Pflegekräfte

Um welche missverständlichen Aspekte es sich handelt, möchte Münch nicht kommentieren, weil „wir jetzt alle Hände damit voll zu tun haben, dass unsere Bewohner an zwei Standorten gut versorgt sind“. Er erklärt aber, dass man zusammen mit dem Gesundheitsamt eine Verständigung erreichen wolle.

Münch macht zudem deutlich, dass man in stetigem Kontakt zum Landkreis ist. „Das Vertrauen in unsere Pflegekräfte ist seitens des Gesundheitsamtes gegeben. Sonst würde man in Bookholzberg nicht unser Personal einsetzen und den Dienstplan nicht von unserer Pflegedienstleitung erstellen lassen. Das freut uns. Wir sind natürlich gerne weiter für unsere Bewohner da, und es ist jetzt einfacher, unsere negativ auf Corona getesteten Mitarbeiter wieder in den Dienst zu bekommen. Denn auch diese haben Angst vor Infektionen.“

Infizierte in guten Zustand

Der Geschäftsführer verdeutlicht weiter, dass man sich freue, dass alle im Atrium befindlichen infizierten Bewohner im „guten Zustand und fieberfrei“ sind. Eine Frau sei zwar mit Corona-Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert worden, liege aber dort auf der normalen Station und sei schon wieder fieberfrei. „Wir hoffen alle zusammen, dass die Infektionen weiterhin ohne schwere Krankheitsverläufe bleiben. Das wäre in dieser Lage der Segen für alle Beteiligten“, erklärt Münch.