Atrium: Alle Bewohner bleiben in Einzelzimmern

Niemand darf durch Einrichtung laufen / Quarantäne für Angestellt in der Freizeit

+ Pflicht in Coronazeiten: Alle Mitarbeiter des Atrium tragen einen Mund- und Nasenschutz. Foto: dpa

Wildeshausen – Zwei Tote und zahlreiche Infizierte an einem Wochenende – die Infektion mit dem Coronavirus in der Wildeshauser Seniorenresidenz Atrium am Wall hat viele Sorgen bei allen Beteiligten und ein bundesweites Medienecho ausgelöst. Wie berichtet, waren nach einer Probenahme bei allen 51 Bewohnern und 44 Mitarbeitern am Freitag durch das Gesundheitsamt des Landkreises Oldenburg Tests vorgenommen worden. Bei 23 Bewohnern und 17 Mitarbeitern wurde die Infektion mit dem Coronavirus bestätigt. Zwei Menschen mit mehrfachen schweren Vorerkrankungen sind mittlerweile gestorben.