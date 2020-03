Der Arzt schaut per Webcam zu

Behandlung via Internet: Dr. Daniel Overheu kümmert sich per Videokonferenz um einen Patienten. Foto: Lehmann

Landkreis/Oldenburg – Der Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) im Landkreis Oldenburg verändert sich: Wer ab dem 1. April in Wildeshausen sowie den Gemeinden Dötlingen und Großenkneten die Telefonnummer 116117 wählt, bekommt (so denn kein lebensbedrohlicher Fall vorliegt) etwas später nicht mehr Besuch von einem niedergelassenen Arzt, sondern einem Sanitäter der Johanniter Unfallhilfe (JUH, wir berichteten). Doch was passiert dann? Dr. Daniel Overheu, ärztlicher Leiter der Telemedizin in der Universitätsklinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie in Oldenburg und JUH-Sanitäter Jens Merk erklären für unsere Zeitung den neuen Ablauf.

„Die Patienten müssen sich nicht umorientieren“, unterstreicht der Mediziner. Sobald jemand die Nummer wählt, werde er von der Telefonzentrale befragt und bekomme die Hilfe, die er brauche. Doch statt des Arztes mit einem „weißen Kittel und einer Ledertasche“ stehe dann ein Notfallsanitäter mit einem Einsatzkoffer vor dem Patienten. Und der hat nicht nur eine umfangreiche Ausbildung und ein staatliches Examen – bildlich – in der Tasche, sondern – ganz praktisch – eine ganze Menge mehr: In seinem Koffer befinden sich unter anderem eine größere Auswahl an Medikamenten und insbesondere ein Tablet-Computer, dem eine zentrale Rolle zukommt.

Denn zum einen sind darauf schematische Behandlungsabläufe für diverse Krankheitsbilder gespeichert: Anhand von Fragen, Untersuchung und Aussagen des Patienten werde der Sanitäter zu verschiedenen Maßnahmen geleitet, so Merk. Sind die Ergebnisse aber unklar oder stellt sich keine Besserung ein, könne er eine Videokonferenz starten: Mittels des Tablets kontaktiert er einen von 16 „Tele-Ärzten“ in Oldenburg. Über ein kleines Multi-Messgerät, dass der Sanitäter ebenfalls im Gepäck hat, kann der Arzt in Oldenburg auf verschiedene Daten des Patienten zugreifen – etwa die Pulsfrequenz, den Sauerstoffgehalt des Blutes und sogar ein Elektrokardiogramm (EKG). „Das Gerät ermöglicht ein komplettes EKG-Bild mit Herzinfarktdiagnostik“, beschreibt Dr. Overheu. Hausärzte verfügten eher selten über solche mobilen Geräte. Über eine Video-Verbindung kann sich der Telemediziner direkt mit seinem Patienten unterhalten. Eine Webcam übermittelt sein Bild in dessen Zuhause. Und da die Telemedizin räumlich in der Notaufnahme des Klinikums untergebracht ist, ergebe sich ein weiterer Vorteil für den Patienten, erläutert Dr. Overheu. Denn sollte die Expertise eines anderen Facharztes benötigt werden, könne dieser quasi „von nebenan“ hinzugezogen werden.

Das Verfahren sei für Offshore-Plattformen in der Nordsee entwickelt worden, erklärt der Mediziner. Denn dort stehen natürlich keine Ärzte zur Verfügung – es sei denn über die „Telemedizin“. Die Alternative zu Behandlung via Internet sei in diesen Fällen, einen Notarzt mit dem Hubschrauber zu seinem Patienten zu fliegen.

Nicht mit dem Helikopter, sondern mit einem Auto sind Merk und seine vier Kollegen zu den Patienten unterwegs. Sie seien in der Nähe von Lemwerder stationiert. Von dort aus fährt der Diensthabende dann gegebenenfalls auch zu Hilfesuchenden nach Wildeshausen oder Dötlingen. Zu dem Einsatzgebiet gehören weiterhin Delmenhorst, Lemwerder sowie die Gemeinde Ganderkesee. Dort läuft das Projekt bereits seit dem 1. Juli 2018. „Es kommt ganz selten zu Dopplungen bei den Einsätzen“, berichtet Merk. Zudem – gibt er zu bedenken – handele es sich bei den Einsätzen nicht um lebensbedrohliche Situationen. Die KVN habe vorgegeben, dass der Sanitäter binnen zwei Stunden am Einsatzort zu sein hat. „Wir schaffen es fast immer in weniger als einer Stunde“, berichtet Dr. Overheu, „was auch die Akzeptanz erhöht.“

Und die sei hoch, so Merk: Im Rahmen des Pilotversuches werde die Zufriedenheit der Anrufer über die erfolgte Hilfeleistung abgefragt – und diese liege bei mehr als 90 Prozent. Es sei noch nicht vorgekommen, dass ein Patient einen Arzt vermisst habe. Denn bei der Behandlung sei die ärztliche Expertise durch das Abfrage-System und die Videokonferenz letztlich immer auch vorhanden. Zudem: „Der Kompetenzlevel ist extrem hoch und das wird von der Bevölkerung honoriert“, beschreibt Dr. Overheu die eingesetzten Sanitäter. Aus dem Bereich der Hausärzte habe es bislang nur Zustimmung gegeben, da für diese ein anstrengender, unentgeltlicher Zusatzdienst entfällt: „Wir nehmen eine große Last aus dem Bereich der Niedergelassenen“, ist er sich sicher. fra