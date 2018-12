Artilleristen gedenken ihres Kameraden Thomas Johannes

Feier zu Ehren der Heiligen Barbara

Die Kompaniefahne darf auf dem Gruppenfoto nicht fehlen.

Wildeshausen - Ein Platz blieb während der Barbarafeier am Dienstagabend in der „Gildestube“ in Wildeshausen leer – der von Thomas Johannes. Der ehemalige Panzerartillerist ist am Freitag im Alter von 53 Jahren verstorben. Ihm zu Ehren wurde dann auch eine Gedenkminute eingelegt. Die Barbarafeier geht alljährlich am 4. Dezember zu Ehren der Heiligen Barbara über die Bühne. Sie ist die Schutzpatronin all derer, die mit Sprengstoff und Feuer zu tun haben. Somit also auch der Artilleristen der Bundeswehr.