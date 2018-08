„Arlinghaus“ will Wildeshauser Innenstadt stärken

Wildeshausen - Die Wildeshauser Innenstadt bekommt in ihrer 1a-Einkaufslage an der Westerstraße ein neues Textilfachgeschäft. Am Sonnabend, 1. September, eröffnet „Mode Arlinghaus“ aus Damme in der Wittekindstadt die erste Filiale. Der Laden befindet sich im Gebäude der früheren „Alten Apotheke“, das nach dem Auszug eines Modegeschäftes fast zwei Jahre leer stand.

„Wir wollen nachhaltigen Mehrwert für die Innenstadt schaffen“, betont Inhaber Claus Boving, der mit Ehefrau und Geschäftsführerin der Mode Arlinghaus GmbH, Elena Boving, sowie vier Angestellten Anlass- und Abendmode auf rund 135 Quadratmetern Verkaufsfläche anbietet. „Wir haben über 1 000 Artikel in der Präsentation“, wirbt Claus Boving um Kunden aus einem Umfeld von rund 50 Kilometern. „Ob Gartenparty, Abschlussball, Abitur- oder Hochzeitsfeier, wir können Damen und Herren gleichermaßen einkleiden.“

„Mode Arlinghaus“ wurde 1910 in Damme eröffnet und war zunächst ein Kolonialwarenladen. Der Betrieb wird jetzt in vierter Generation geführt. Dabei ist es den Geschäftsführern ganz wichtig, nicht in einer großen Stadt aktiv zu sein. „Die Menschen kommen anlassbezogen“, sagt Claus Boving. Von daher rechne man mit Kunden aus Bremen, Delmenhorst und Oldenburg ebenso wie aus den Nachbargemeinden, die gezielt das Geschäft ansteuern. Abendmode sei auch in Zeiten des Onlinehandels ein funktionierendes Nischenprodukt im stationären Handel, betonen die Bovings.

Es sei zwar so, dass sich die Kunden oftmals im Internet informieren würden. „Dann kommen sie aber ins Geschäft und probieren sowie kaufen vor Ort“, so Elena Boving. Und nicht nur das: „In der Regel profitieren andere Händler in der Innenstadt von uns.“ So seien die Kunden gerne auch in benachbarten Schuh- und Schmuckläden oder würden die Gastronomie nutzen. „Die Käufer lassen links und rechts noch Geld“, wissen Bovings aus Damme. Gleichzeitig wollen sie mit der lokalen Händlerschaft eng zusammenarbeiten. Der Eintritt in den Handels- und Gewerbeverein ist bereits beantragt, das Geschäft macht bei „Bee local“ mit und plant Events in der Innenstadt sowie bei Messen.

Die feierliche Eröffnung ist am Sonnabend ab 9 Uhr mit Fingerfood und Sektbar sowie geladenen Gästen und allen Interessierten.

dr