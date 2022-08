Keine Chance für zerstörerische Schatzsucher

Von: Gero Franitza

Mit „Schatzsuchen“ hat die Arbeit von Sondengängern nichts zu tun: Der Gesetzgeber hat hohe Anforderungen an ihrer Tätigkeit – auch als Hobby – gestellt. © Symbolfoto: dpa

Wildeshausen/Landkreis – Mal eben mit einem Suchgerät losziehen und verborgene Schätze entdecken – das ist nicht nur einfacher gesagt als getan. Vor allem: Es hat mit wissenschaftlich fundierter, archäologischer Arbeit nichts zu tun. Wer als Sondengänger im Landkreis Oldenburg unterwegs sein will, muss viel Geduld aufbringen, sich überprüfen lassen und Tests bestehen.

Selbst danach gilt es noch, Regeln und Auflagen zu befolgen. Wer sich nicht daran hält, macht sich strafbar – und hat vor vielleicht sogar schon archäologisch bedeutsame Dinge und Fundstellen unwiderruflich vernichtet, wie Kreisdenkmalschützer Stefan Effenberger in einem Gespräch mit unserer Zeitung erläutert.

„Das ist ein Sport geworden“, berichtet Effenberger, „aber das ist nicht immer gut für die Archäologie.“ Die Zahl derjenigen, die sich mit einem der frei erhältlichen Suchgeräte auf den Weg machen wollen, habe in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Ist der Besitz solcher Apparate zwar nicht verboten, unterliegt ihre Verwendung in der Öffentlichkeit diversen Auflagen, erklärt er. „Die Hürden sind vom Gesetzgeber hoch angelegt“, so der Denkmalschützer.

Bewerber müssen persönlich vorsprechen

Zunächst müsse ein Antrag beim Landkreis gestellt werden, erläutert er das Verfahren. Diesen leite er dann an die Kreisarchäologin, Dr. Jana Esther Fries, nach Oldenburg weiter. Diese bestelle den Anwärter dann gegebenenfalls zu einem persönlichen Dreier-Gespräch nach Oldenburg ein, so Effenberger: „Eine Telefonkonferenz reicht nicht.“ In der Unterhaltung müssen die Bewerber etwa von ihrer Motivation berichten und für welche Epoche sie sich interessieren. Auch die „Beständigkeit und Zuverlässigkeit“ seien wichtige Kriterien. Doch auch, wenn das Gespräch positiv verlaufe und Dr. Fries und er sich einig sind, sei der Weg zur Erlaubnis noch nicht beendet.

Denn dann erhalte der Bewerber zunächst ein Empfehlungsschreiben für das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege in Hannover, wo der Interessent erneut vorstellig werden muss. Dort müssen sich die Interessenten für zwei Seminare anmelden: Einen theoretischen Kurs, der inzwischen über das Internet abgewickelt wird, sowie für praktische Übungen – sprich: die Teilnahme an tatsächlichen Ausgrabungen. Dieser zweite Teil kann im Zuständigkeitsbereich des Regionalreferats des Landesamts erfolgen, im Falles eines Kandidaten aus dem Landkreis Oldenburg also irgendwo im Nordwesten. Denn der Tätigkeitsbereich der hiesigen Archäologen, das unterstreicht Effenberger, sei groß und die Arbeitsbelastung entsprechend hoch.

Sehr lange Wartezeiten

Die Beschäftigung mit den Sondengängern sei zudem eine zusätzliche Leistung, die Nachfragen aktuell mehr als zahlreich, die Liste übervoll und die Wartezeiten dementsprechend lang. „Wir hoffen, dass sie Geduld haben“, sagt der Denkmalschützer. Wer sich beispielsweise zu Weihnachten ein Suchgerät zulegt, dürfe also nicht einfach erwarten, bereits im Frühjahr legal damit losziehen zu dürfen.

Wer aber ohne Erlaubnis angetroffen wird, mache sich strafbar, warnt der Denkmalpfleger, und müsse mit einem Verfahren rechnen. „Das wird auch verfolgt“, unterstreicht Effenberger. „Das ist ein anspruchsvolles Hobby“, verdeutlicht er. Selbst wer eine Such-Erlaubnis erhält, darf nicht überall herumstöbern: Wälder und archäologisch geschützte Bereiche seien von vorneherein ausgeschlossen. Sondengänger erhalten vielmehr bestimmte Zonen oder Gemeinden zugewiesen, in denen sie tätig werden dürfen. Und das auch nur für einen bestimmten Zeitraum. Danach muss die Erlaubnis erneuert werden. Dieser Aufwand sei aber notwendig, sagt Effenberger. Denn wer ohne Kenntnisse im Boden herumwühlt, könne Funde zerstören, Spuren verfälschen und für Archäologen zunichtemachen. Doch nicht nur die legalen Sondengänger, die mit den Profis zusammenarbeiten und etwa Geo-Daten austauschen, hätten ein Auge auf illegale Sucher, sondern auch die Bevölkerung. „Die Leute sind deutlich sensibler geworden. Wir bekommen mehr Hinweise.“