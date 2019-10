Arbeiten am Rathaus gestartet

+ © Ove Bornholt © Ove Bornholt

Die Erneuerung der Fugen am historischen Rathaus in Wildeshausen läuft. Am Freitagvormittag waren Handwerker in luftiger Höhe am hinteren Teil des Gebäudes in der Häusing zwischen dem Rathaus und dem Kaufhaus „Schnittker am Markt“ tätig. Die anderen Seiten des Gebäudes sollen folgen. Die Reihenfolge ist allerdings noch ungeklärt. Das Rathaus steht seit rund drei Jahren in Teilen ohne Fugenmörtel da. Die zunächst beauftragte Firma aus Westoverledingen (Kreis Leer) hatte von Anfang an gepfuscht (wir berichteten mehrmals) und sogar den falschen Kalk verwendet.