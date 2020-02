Arbeiten am neuen Revier gestartet

Polizei freut sich auf Umzug / Mehr Fläche und moderne Räume

+ Die Außenarbeiten sind im Gang: Da, wo die Planierraupe steht, sollen künftig Polizeiwagen abgestellt werden. Hauptkommissar Andreas Cassens (Planungsbeauftragter) und Dienststellenleiterin Gerke Stüven freuen sich auf den Umzug. Fotos: Bornholt

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Die Außenarbeiten für das neue Polizeirevier an der Daimlerstraße in Wildeshausen sind angelaufen. Aktuell bereitet eine Planierraupe den Untergrund für eine 70 Meter breite Garagen/Carport-Kombination vor. Kommende Woche rückt eine Firma mit einem 55 Tonnen schweren Gerät an, das zehn Tage lang Spundwände von der Straße aus gesehen rechts neben dem bestehenden Bürogebäude in den Boden drückt. Auf dem Areal ist ein 90 Quadratmeter großer Anbau mit drei Zellen und Funktionsräumen geplant. Die Arbeiten dafür sollen im April beginnen. Wenn sie beendet sind, geht es an den Innenausbau. Jede Menge Wände werden entfernt, der Bodenbelag wird komplett erneuert, und am Ende soll aus dem derzeit leer stehenden Bürogebäude eine moderne Polizeidienststelle werden.