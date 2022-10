Arbeiten in neuer Notunterkunft am Westring laufen

Von: Ove Bornholt

Die THW-Mitglieder richten das ehemalige Impfzentrum am Westring in Wildeshausen für die Aufnahme von Flüchtlingen her. © Pundt

Die dritte Flüchtlings-Notunterkunft in Wildeshausen nimmt Formen an. Sie soll im ehemaligen Impfzentrum am Westring in Wildeshausen eingerichtet werden.

Wildeshausen – Acht Ortsverbände des Technischen Hilfswerks mit 53 Engagierten richten derzeit eine Notunterkunft für Flüchtlinge im ehemaligen Impfzentrum am Westring in Wildeshausen her, teilte Landrat Christian Pundt mit. „Ehrenamtliche Hilfe mit einem tollen Engagement“, freute er sich. Wann die Unterkunft öffnet, steht noch nicht fest.

„Wir haben eine der größten Flüchtlingswellen mit mehr Flüchtlingen als 2015/2016. Bitte meldet jeden verfügbaren Wohnraum, damit wir keine Sporthallen et cetera schließen müssen“, wandte sich Pundt an die Bevölkerung. Die Unterkunft wird die dritte ihrer Art in Wildeshausen. Dort werden Menschen aus der Ukraine und anderen Ländern untergebracht, bis sie auf Wohnungen verteilt werden können. Die zweite Notunterkunft in der Stadt ist erst vor Kurzem in Betrieb gegangen.