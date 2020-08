Anzeigentafel bremst Autofahrer

Wildeshausen – Eigentlich ist es ja die Aufgabe des Staates dafür zu sorgen, dass die Verkehrsregeln eingehalten werden. Manchmal hilft etwas Engagement der Bürger dabei aber auch, wie dieser Fall aus Wildeshausen zeigt.

Schmal windet sich die Wittekindstraße in Wildeshausen an der St.-Peter-Kirche vorbei, passiert dann die Volkshochschule, und schließlich geht es nach einer Linkskurve auf die Kaiserstraße, eine lange Gerade Richtung Pestruper Straße. Auf eben diesem letzten Stück geben die Autofahrer gerne mal wie befreit Gas. Auch weil sie hoffen, bei Grün über die nächste Ampel zu kommen. Die ist allerdings erst recht spät am Ende der Kaiserstraße einsehbar.

So berichtet es Ulrich Stolle, Anwohner der Kaiserstraße, der schon lange gegen den Lastwagenverkehr und zu schnelle Autos vor seiner Haustür kämpft. Gegen die Laster halfen Anzeigen, denn die dürfen hier nicht passieren. Und gegen Pkw? Stolle hoffte erst auf die Polizei und den Landkreis. Aber Letzterer weigere sich, an der Kaiserstraße zu blitzen, und die Ordnungshüter hätten nur einmal mit einer Laserpistole am oberen Ende der Straße gestanden. „Da sieht sie ja jeder, in ihren gelben Warnwesten“, war Stolle unzufrieden.

Zumal er die Notwendigkeit sah, etwas zu unternehmen. „Irgendwann war es so dramatisch, dass ich die Stadt gebeten habe, eine Geschwindigkeitsmesstafel hier aufzustellen.“ Das geschah auch. Eine Woche lang zeigte das Gerät den Autofahrern ihre Geschwindigkeit an. Dann baute die Stadt die Tafel allerdings wieder ab.

Zum Unverständnis von Stolle, der wieder aktiv wurde. „Ich habe die Geschwindigkeitsmesstafel in Zwischenbrücken gesehen und bei der Stadt angeregt, so eine auch bei uns aufzustellen.“ Als ihm mitgeteilt wurde, das Gerät sei auf private Kosten angeschafft worden, zögerte er nicht lange und ging den gleichen Weg. Statt das 20-jährige Betriebsjubiläum seiner Firma, Komfort-Bau Immobilien, zu feiern, spendete Stolle der Stadt eine Geschwindigkeitsanzeigetafel im Wert von 1702,46 Euro.

Das war im Dezember. Im Februar entschied der Verwaltungsausschuss, diese Zuwendung anzunehmen, und dann wurde ein Laternenmast technisch so umgerüstet, dass die Messtafel mit Strom gespeist werden kann. Über den Standort hatte sich Stolle schnell mit der Stadt geeinigt, die auf seinen Wunsch eingegangen war.

Mitte Juni war es soweit: Die Tafel wurde installiert. Und seitdem? „Die Wirkung ist enorm. Das hätte ich nicht für möglich gehalten“, sagt der Wildeshauser, der die Anzeige von seinem Büro aus gut im Blick hat. „Man merkt, dass die Autofahrer durch die Anzeige innehalten.“ Einige würden gar versuchen, gezielt knapp unter 30 Kilometer pro Stunde zu fahren, damit die Tafel einen Smiley anzeigt. Sehr zur Freude von Stolle, der damit für eine erneute Verkehrsberuhigung auf der Straße vor seiner Haustür gesorgt hat.

Von Ove Bornholt