Anwohner vergebens bei Sitzung

Verwaltung zieht „Straßenausbau“ kurzfristig zurück / Widerstand der UWG

+ Der Ausbau des teilweise maroden Bauernmarschwegs steht zur Diskussion. Foto: dr

Wildeshausen – Im gut gefüllten Zuschauerbereich verfolgten am Dienstagabend rund ein Dutzend Grundstücksbesitzer die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt im Stadthaus in Wildeshausen. Sie waren gekommen, weil ihre Straßen (Ochsenbergweg, „An der Flachsbäke“ und Bauernmarschweg) ausgebaut werden sollen. Und da es sich um einen Erstausbau handelt, müssten sie tief in die Tasche greifen. Anlieger müssen für 90 Prozent der Kosten aufkommen. So zumindest die bisherige Auffassung der Stadt. Doch die Anwohner mussten jetzt unverrichteter Dinge abziehen, denn die Verwaltung hatte sich kurzfristig entschieden, den Punkt „Aufnahme der Straßen Bauernmarschweg und Ochsenbergweg in das Straßenneubauprogramm“ von der Tagesordnung zu nehmen. Eine Entscheidung, die Bauamtsleiter Hans Ufferfilge erst während der Sitzung mitteilte.