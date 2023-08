Anwohner klagen gegen Baupläne für Spascher Sand Resort

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Soll Einfamilienhäusern weichen: Der alte Sportplatz im Spascher Sand Resort. © dr

Der alte Sportplatz im Spascher Sand Resort in Wildeshausen soll nach dem Willen einiger Anwohner erhalten bleiben. Dort sind nun aber zehn Einfamilienhäuser geplant.

Wildeshausen – Mehr als 40 Anwohner wehren sich nach Angaben von Günter Pabst, selbst Besitzer einer Immobilie im Spascher Sand Resort in Wildeshausen, gegen die geplante Beseitigung eines weitgehend stillgelegten Sportplatzes. Dort möchte die Spascher Sand Immobilien Gesellschaft „zehn großzügige Einfamilienhäuser“ errichten. Doch noch bevor überhaupt der Antrag eingereicht wurde, den Bebauungsplan entsprechend zu ändern, liegt eine Klage beim Landgericht Oldenburg vor.



Auf rechtlichem Wege möchte Pabst, unterstützt von zwei Dutzend Anwohnern, feststellen lassen, dass ihm ein Nutzungsrecht des hinter seinem Grundstücks gelegenen Sportplatzes zusteht und dieser deshalb weder umgenutzt noch bebaut werden darf. Der Wildeshauser möchte zudem erreichen, dass ein Flurstück nicht mit einer Straße oder anderweitig bebaut werden darf.



Anwohner behaupten, die Sportplatz-Nutzung sei ihnen zugesichert worden

Zur Argumentation verweist Pabst auf Zusagen. Er führt aus, dass ihm im Rahmen von Vertragsverhandlungen vor dem Kauf seines Grundstücks vor allem in Prospekten versichert worden sei, den Sportplatz nutzen zu können. Zudem sei ihm bestätigt worden, dass das daneben liegende Areal „Am Spascher See 17“ nicht bebaut werden würde.



Pabst und andere Anwohner zeigten sich bereits in einer E-Mail an die Stadt verwundert darüber, dass die Geschäftsführer der Spascher Sand Immobilien Gesellschaft und der Gut Spascher Sand Privatschule der Verwaltung und einigen Stadträten die Pläne für eine Änderung des Bebauungsplanes vorgestellt hatten, ohne dass die Einwohner dazu eingeladen waren. Inhaltlich lehnt Pabst die Begründung der beiden Geschäftsführer, warum der Sportplatz überflüssig sein soll, ab. „Es gibt keine Staubbelästigung, wegen der die Eigentümer den Sportplatz los sein wollen. Und er wird nach wie vor benutzt. Wenn die Privatschule das nicht mehr tut, handelt es sich um ein offensichtlich abgekartetes Spiel“, schreibt er.



Die protestierenden Eigentümer hatten sich durch Papst im April mit einem Positionspapier bei der Stadtverwaltung gemeldet. „Es gibt die Zusage, ein Gespräch zu führen, sobald der Antrag auf Änderung des Bebauungsplans eingegangen ist“, so Pabst. Das scheine aber noch nicht der Fall zu sein.



Das könnte durchaus auch an der Klage liegen. Die Frist zur Klageerwiderung lief in diesen Tagen ab, danach kann es zu einem Verhandlungstermin vor dem Landgericht kommen. „Es gibt also sowohl auf politischer wie auf rechtlicher Ebene massiven Widerstand gegen die Pläne des Entwicklers. Die Wogen schlagen auch deshalb hoch, weil er es vorgezogen hatte, erst die Pläne zu entwerfen und mit Vertretern der Stadt und des Stadtrats zu besprechen, bevor die Eigentümer informiert wurden“, so Pabst.



Nach Angaben des Investors ist auch geplant, die stark sanierungsbedürftige Sporthalle auf dem Gelände abzureißen und an anderer Stelle eine neue zu bauen. Das Gelände der alten Sporthalle soll den Plänen zufolge zu einem Wohngebiet umgewandelt werden.