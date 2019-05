Anwalt: „Mietobergrenzen gekippt“

Wildeshausen – Mehr Geld: Hunderte Bezieher von Hartz-IV-Leistungen oder Sozialhilfe im Landkreis Oldenburg können nach Einschätzung des Delmenhorster Fachanwaltes für Sozialrecht, Thomas Kauf, mit einer Korrektur ihres Leistungsbescheides für die Übernahme von Mietkosten rechnen – oder diese einfordern.

Kauf teilt mit, dass das Sozialgericht in Oldenburg mit Urteil vom 7. Mai (Aktenzeichen S37 AS 942/16) entschieden hat, dass die vom Landkreis genutzte „Herleitung von Mietobergrenzen für angemessene Kosten der Unterkunft“, erstellt von der Firma „empirica“, nicht als schlüssiges Konzept im Sinne der bisher erfolgten Rechtssprechung akzeptiert werden kann.

Nach Angaben von Kauf ist keine Berufung gegen das Urteil zugelassen. Dem Landkreis Odenburg bleibt somit nur eine Nichtzulassungsbeschwerde beim Landessozialgericht. Eine schriftliche Urteilsbegründung liegt aber noch nicht vor. Der Landkreis möchte sich, erst äußern, wenn diese zugestellt ist, hieß es.

Das ist nicht verwunderlich, denn Kauf zufolge liegen dem Sozialgericht schon jetzt rund 150 Klagen vor, die seiner Ansicht nach ebenfalls mit einem Urteil gegen den Landkreis ausgehen werden. Zudem dürfte es zahlreiche Menschen geben, die nun rückwirkend zum 1. Januar 2018 Klage auf Nachzahlung einreichen könnten, wenn der Landkreis nicht von sich aus das Urteil umsetzt und den Betroffenen das Geld zukommen lässt, das ihnen zusteht.

Sozialgerichtsurteil könnte Hartz-IV- und Sozialhilfeempfängern helfen

Das Verfahren vor dem Sozialgericht betraf nach Angaben des Rechtsanwaltes eine alleinerziehende Mutter mit ihrem minderjährigen Kind. Die Frau war im Juni 2016, um den es vor Gericht ging, hochschwanger und lebte mit einem weiteren Kind in einer Wohnung, die aus Sicht des Landkreises zu teuer war, sodass die Miete nicht voll anerkannt werden konnte. Nach Angaben von Kauf hatte der Landkreis zur Ermittlung der angemessenen Unterkunftskosten ein Gutachten bei der Firma „empirica“ in Auftrag gegeben, das unter anderem nur die Angebotssituation berücksichtigte und nicht die Bestandsmieten. Nach diesem Gutachten war die Miete der Mandantin zu hoch.

Das für das Verfahren vom Sozialgericht in Auftrag gegebene Gutachten eines bundesweit anerkannten Sachverständigen ergab jedoch laut Kauf, dass die Herleitung der „emperica“-Expertise nicht den Anforderungen des Bundessozialgerichtes an ein schlüssiges Konzept genügt. Somit hätte sich der Landkreis an der Obergrenze des Wohngeldgesetzes (Paragraf 12) mit einem Sicherheitszuschlag von pauschal zehn Prozent orientieren müssen. „Dieser liegt in der Regel höher als die Leistungen des Landkreises Oldenburg“, so Kauf. „Die Betroffenen haben also ein Recht auf Korrektur ihrer Bescheide.“ Und nicht nur das: Bezieher von Leistungen, bei denen der Landkreis eine Kostenübernahme für eine neue Wohnung mit Hinweis auf die zu hohe Miete abgelehnt hatte, könnten sich ebenfalls wehren, wenn die Miethöhe nach dem Wohngeldgesetz in Ordnung gewesen wäre. Kauf fordert bereits jetzt ein, dass der Landkreis die handelnden Gemeinden, Samtgemeinden und Städte anweist, die Obergrenze des Wohngeldgesetzes zu berücksichtigen sowie die bisher ergangenen Bescheide rückwirkend bis zum 1. Januar 2018 nachzubewilligen. Seiner Ansicht nach sollte das sogar für die Zeit davor geschehen. Er erwartete eine Mitteilung des Landkreises bis zum 29. Mai. dr