Antworten nicht öffentlich: Stadt beantwortet Fragenkatalog zu Iversen-Haus

Von: Dierk Rohdenburg

Nur noch ein Haufen Gerümpel und Schutt: das Iversen-Haus an der Bahnhofstraße. © dr

Wildeshausen – Lediglich als nicht öffentliche Mitteilung hat Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski auf 13 Fragen der CDW-Fraktion zum Abriss des Iversen-Hauses an der Bahnhofstraße geantwortet.

Die Antworten liegen unsere Zeitung auf Nachfrage bei der CDW vor und sie geben ein widersprüchliches Bild der Geschehnisse. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung hätten die Investoren des Iversen-Hauses das Gebäude nach der Bekanntmachung vom 16. Mai über den Aufstellungsbeschluss der Sammeländerung der Bebauungspläne sowie der Erhaltungssatzung nicht mehr abreißen dürfen. Die Stadt hätte dem Vorhaben zunächst zustimmen müssen.

Anders, als von den Investoren behauptet, habe die Stadtverwaltung mit Schreiben vom 17. Mai den Eigentümern die Beschlusslage mitgeteilt und ausgeführt, dass die Baugenehmigungsbehörde (der Landkreis) aufgefordert wird, das Bauvorhaben und den Abriss zunächst zurückzustellen. Zudem sei mitgeteilt worden, dass die Umsetzung des Vorhabens nur mit besonderer Erlaubnis möglich sei. „Dieses Schreiben ist den Eigentümern persönlich durch eine Mitarbeiterin der Stadt am 17. Mai durch Einwurf in den Briefkasten wirksam zugestellt worden“, schreibt die Stadtverwaltung.

Bauamt hat nach Eingang der Abrissanzeige nicht reagiert

Wie berichtet, war das Haus auch nach der Zustellung einer Abrissuntersagung durch den Landkreis am 31. Mai abgerissen worden, obwohl dem bevollmächtigten Rechtsanwalt am 26. Mai per E-Mail die Verfügung zugestellt wurde.

Die Stadtverwaltung gibt in ihrer Stellungnahme allerdings zu, dass bereits mit Schreiben vom 24. April ein Bauantrag und eine Abrissanzeige im Bauamt vorgelegen hat. Sie bestätigt zudem, dass das Bauamt auch nach dem Eingang des Briefes nicht mit den Investoren in Hinblick auf Bedenken bezüglich des Abrisses des Iversen-Hauses gesprochen hat. Offenbar wurde seit März 2022 und bis zur Einreichung des Bauantrages sowie der Abrissanzeige am 24. April 2023 bei diversen Gesprächen zwischen dem Bauamt und den Eigentümern sowie den Architekten zu keiner Zeit der geplante Abriss des Iversen-Hauses als Problem thematisiert.

Kein Denkmalschutz für das Haus

Unterdessen gibt die Stadtverwaltung erstmals Einblick in die Einschätzung des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalschutz (NLD) zu dem Haus an der Bahnhofstraße 20. Das NLD teilte am 9. Mai per E-Mail mit: „Es handelt sich um ein eineinhalbgeschossiges, mit dem Giebel zur Straße stehendes Wohnhaus nach dem Bautyp der sogenannten ,Oldenburger Hundehütte‘. Die achssymmetrisch angelegte Straßenfassade ist etwas stärker gestaltet als die übrige Fassade, zeigt sich insgesamt aber doch sehr schlicht. Wir sehen keine hinreichende Bedeutung, die eine Ausweisung als Baudenkmal (...) begründen könnte. Soweit sich im Inneren nicht eine weit überdurchschnittliche, qualitätsvolle Innenausstattung erhalten hat, sehen wir keine Grundlage für eine Denkmalausweisung.“

Wie berichtet, können die Reste des Iversen-Hauses entfernt werden, sobald die Stadt und der Landkreis dafür die Genehmigung geben. Der geplante Neubau ist mit dem aktuell gültigen Bebauungsplan vereinbar.