Antikes begutachten und Leckereien genießen

Carmen Chrysochoides macht sich mit dem „Kleinen Stübchen“ in Wildeshausen selbstständig

+ Carmen Chrysochoides (l.) und Monja Pohl an einem Café-Tisch im Laden „Das kleine Stübchen“ an der Bahnhofstraße. - Foto: dr

Wildeshausen - Ein für Wildeshausen eher ungewöhnliches Geschäft öffnet am Donnerstag, 20. September, ab 9.30 Uhr seine Türen an der Bahnhofstraße. „Das kleine Stübchen“ bietet Dekorationsartikel, antike Gläser, Schmuck, Musikinstrumente, altes Porzellan und Sammlertassen sowie neue Waren im Vintage-Stil an. Die Kunden können zudem an zwei Tischen und auf sechs Stühlen Platz nehmen, um Kaffee, Tee, Saft sowie selbst gebackenen Kuchen zu genießen.