Anthea Anhuth übernimmt die Logopädiepraxis von Regine Meyer

Von: Ove Bornholt

Teilen

Eingespieltes Team: Anthea Anhuth (Zweite von links) übernimmt die Logopädiepraxis von Regine Meyer (Zweite von rechts) in Wildeshausen. Zu den Mitarbeitern gehören auch Janett Hülsmann (links) und Kerstin Bünger. © bor

Anthea Anhuth übernimmt die Logopädie-Praxis von Regine Meyer am Mühlendamm in Wildeshausen. Damit hat die Praxisinhaberin eine Nachfolgerin im eigenen Team gefunden.

Wildeshausen – Viele Selbstständige müssen lange nach einem Betriebsnachfolger suchen. Bei Regine Meyers (60) Logopädie-Praxis am Mühlendamm in Wildeshausen ging es ganz schnell: Mitarbeiterin Anthea Anhuth (30), die den Betrieb schon in ihrer Ausbildung kennengelernt hatte und seit vier Jahren dort arbeitet, hat jetzt die Leitung übernommen. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, schwärmt die Vechtaerin nicht nur von der Praxis, sondern auch von den Kolleginnen. Zu denen gehört künftig auch Meyer, die sich noch nicht ganz in den Ruhestand verabschiedet, sondern als Mitarbeiterin weitermacht. Außerdem leitet sie noch eine Praxis in Wardenburg.

Seit März 1993 ist Meyer in Wildeshausen aktiv. Damals war sie die erste Logopädin mit einer Praxis in der Kreisstadt. „Fast 30 Jahre sind eine lange Zeit. Damals gab es niemanden hier. Wildeshausen war ein weißer Fleck“, erinnert sie sich. Mit einigen Jahren Berufserfahrung im Rücken und einem Wohnort im Umland der Stadt habe sie sich selbstständig machen wollen. Und der Bedarf war offenbar da. „Nach kurzer Zeit musste ich eine Termin-Warteliste von mehreren Monaten führen“, erinnert sich Meyer.

Praxis im März 1993 eröffnet

Seit einigen Jahrzehnten wächst der Bedarf an logopädischer Behandlung. Nach Angaben der Kaufmännischen Krankenkasse mit rund 1,6 Millionen Versicherten hat sich die Zahl der Betroffenen von 2011 bis 2021 um knapp 60 Prozent erhöht. „Das Bewusstsein hat zugenommen“, sagt Meyer, die auch mehr Bedarf bemerkt hat. Inzwischen gebe es ausreichend Praxen in Wildeshausen. Und mittlerweile sei die Vergütung der Leistungen auch angemessen.

Anhuth kommt aus Goldenstedt und ist ausgebildete Logopädin mit einem Bachelor-Studium. Sie habe sich schon immer für Sprache interessiert, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Außerdem habe sie unbedingt mit Menschen arbeiten wollen. Die Logopädin sagt, sie habe sich immer schon vorstellen können, eine eigene Praxis zu leiten. Und in Wildeshausen scheint die Chemie zu stimmen.

Für die Patienten ändert sich nicht viel

Für die Patienten ändert sich durch den Wechsel nur wenig. Das Konzept der Praxis soll fortgeführt werden, und auch die Mitarbeiterinnen machen unter der neuen Chefin weiter. „Das ist ein Traum, wenn man selbstständig ist“, freut sich Meyer, etwas an die nächste Generation weitergeben zu können. Auch angesichts des extremen Fachkräftemangels in der Branche ist sie sehr froh, im eigenen Haus eine Nachfolgerin gefunden zu haben.

In der Praxis werden Patienten jeden Alters betreut. Schwerpunkt sind jedoch Mädchen und Jungen im Alter von vier bis sieben Jahren. „Jedes Kind durchläuft eine Entwicklung. Wenn es Auffälligkeiten gibt, sollte man früh eingreifen“, sagt Anhuth. Meyer verweist darauf, dass die Kinder selbst schnell gefrustet seien, wenn sie Sprachprobleme hätten.

„Bei Kindern mit verzögerter Sprachentwicklung interessieren uns besonders die Anfänge der Entwicklung, wann und welche Auffälligkeiten bemerkt wurden. Ein gemeinsames Spiel der Eltern mit ihrem Kind gibt uns Gelegenheit, das Spiel- und Kommunikationsverhalten Ihres Kindes zu beobachten und seine sprachlichen Äußerungen zu notieren“, heißt es auf der Internetseite der Praxis am Mühlendamm. Nach dem ersten Eindruck von den spontansprachlichen Fähigkeiten würden weitere Überprüfungen geplant und – nach Auswertung aller Befunde – Therapieziele und -inhalte ausgewählt und mit den Eltern besprochen.