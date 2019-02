„An‘ner Hunte“ fällt erst mal ins Wasser

Angeblich zu große Konkurrenz

Wildeshausen - Das für Juli geplante große Festival „An‘ner Hunte“ in Wildeshausen fällt aus. Bereits erworbene Karten können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Laut Veranstalter plant der NDR am gleichen Wochenende, 12. bis 14. Juli, ein Festival mit mehreren 10.000 Besuchern in Vechta.