Anna-Lena Feldmann geht nach Ecuador

Wildeshauser Bankkauffrau engagiert für ein Jahr lang im Freiwilligendienst in Südamerika

+ Anna-Lena Feldmann macht mit einem Seifenkörbchen bei „bökers am Markt“ auf ihre Aktion aufmerksam. Foto: bor

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Urlaub und Reisen in Europa sind ihr bekannt, aber bald startet Anna-Lena Feldmann aus Wildeshausen ihr großes Abenteuer: Die 27-jährige Bankkauffrau hat ihren Job bei der Volksbank Wildeshauser Geest ein Jahr lang auf Eis gelegt und fliegt im August nach Ecuador, wo sie zwölf Monate als Freiwillige in einem ganz besonderen Dorf arbeitet. Und zwar in der kleinen Siedlung Caimito im Nordwesten des Landes bei der Küste. Dort läuft seit einigen Jahren ein Permakulturprojekt, in dessen Rahmen die Bewohner versuchen, möglichst ökologisch und nachhaltig zu wirtschaften.