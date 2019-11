Anmeldungen für Kindergartenplätze

Noch nicht alle geplanten Einrichtungen fertiggestellt

Wildeshausen – Für die Kindertagesstätten in der Stadt Wildeshausen beginnt das Aufnahmeverfahren für das neue Kindergartenjahr. Eltern werden gebeten, ihr Kind bis zum 30. November bei der in Betracht kommenden Kindertagesstätte anzumelden. Es wird um eine vorherige telefonische Terminabsprache mit der jeweiligen Leitung der Kindertagesstätte gebeten. Nach Absprache mit der Leitung sollte das Kind bei der Anmeldung mit dabei sein. Die folgenden Kindertagesstätten bieten Kindergarten- und/oder Krippenplätze an: evangelischer Kindergarten Schatzinsel, Kerrin Mellmann, Im Hagen 1a, Tel.: 04431/356; evangelischer Kindergarten Sternschnuppe, Simone Hartmann, Heidloge 16, Tel.: 04431/4250; Kindertreff, Martina Gelhaus, Marinestraße 27, Tel.: 04431/72979; Waldorfkindergarten Zwergenland, Petra Janßen, An der Doppheide 4, Tel.: 74344; katholischer Kindergarten Knaggerei, Conny Sandvoß, Ahlhorner Straße 10a, Tel.: 04431/3390; katholischer Kindergarten Johanneum, Elisabeth Spenner, Deekenstraße 35, Tel.: 04431/4474; Stadtkindergarten Pusteblume, Bärbel Tabke-El Haddad, Twistringer Weg 33, Tel.: 04431/2563; Landkindergarten Regenbogen, Kerstin Mathiebe, Kleinenkneten 20, Tel.: 04431/3630; Privatschule Gut Spascher Sand, Eulennest, Petra Vollmann, Spasche 1, Tel.: 04431/9486194,