Anliegerversammlung im Rathaus: Widerstand gegen Innenstadtpläne

Von: Dierk Rohdenburg

Reges Interesse: Im Rathaussaal diskutierten rund 150 Personen mit Bürgermeister Jens Kuraschinski (r.) über die Innenstadtgestaltung. © dr

Wildeshausen – Bürgermeister Jens Kuraschinski und Baudezernent Manfred Meyer mussten am Donnerstagabend im Wildeshauser Rathaus bei einer Anliegerversammlung zur Innenstadtentwicklung massiven Protest aushalten.

Der Verwaltungschef wollte mit den Beteiligten über die Umgestaltung an der Wester- und der Huntestraße sowie dem Marktplatz ebenso reden wie über eine Parkraumbewirtschaftung und eine nächtliche Sperrung von Hunte- und Westerstraße durch versenkbare Poller.

Der Widerstand war bei allen Themen groß – ebenso wie die Verärgerung einiger Anlieger darüber, dass sie im Vorfeld der Straßenumgestaltung nicht genügend informiert wurden. Pointiert fragte eine Teilnehmerin: „Warum geben Sie Geld aus für etwas, das niemand möchte?“

Rund 150 Personen, darunter elf Mitglieder des Stadtrates und viele Geschäftsleute sowie Anwohner der Innenstadt, waren in den Rathaussaal gekommen. Es zeigte sich, dass die anwesenden Anlieger mehr Parkplätze deutlich befürworten und die Erreichbarkeit für Autofahrer eher verbessern wollen. Dieser Wunsch gipfelte in der Aufforderung von Peter Gebhardt (Gilde-Buchhandlung): „Das Auto ist hier nicht wegzudenken. Wildeshausen soll es anders machen als die Nachbarn und Autofahrer einladen.“

Umgestaltung der Innenstadt:

Kuraschinski verwies darauf, dass die Längsaufstellung der parkenden Autos bereits seit 2009 empfohlen, dann mehrmals beraten und schließlich im vergangenen Jahr beschlossen worden sei. Meyer ergänzte, dass Geschwindigkeitsmessungen nach dem Umbau kein höheres Tempo der Fahrzeuge ermittelt hätten.

Das sahen zahlreiche Anlieger anders: „Es wird gerast, was das Zeug hält. Nehmt das bitte ernst“, so Manfred Wulf, der das Geschehen durch sein Bürofenster beobachten kann. Anwohner Karl-Wilhelm Jacobi fühlte sich an den Zustand von vor 40 Jahren erinnert: „Es sieht aus wie die B 213 damals: rechts und links Parkplätze.“ Bei der vorherigen Schrägaufstellung habe man Rücksicht aufeinander nehmen müssen. Das sei nun nicht mehr erforderlich. Zudem parkten die Autos auf dem für viel Geld angelegten „Geschichtsband“.

Parkplatz Neue Straße: Dort sollen bald Gebühren erhoben werden. © dr

Thomas Kramer hat registriert, dass die Kunden angesichts der Straßenumgestaltung nur noch mit dem Kopf schütteln. Gerade ältere Personen könnten in Längsrichtung nicht mehr so gut einparken.

„Warum wird da nicht geblitzt?“, fragte Wiebke Lenzschau vom Kaufhaus „Schnittker“. Ihr Mann Johannes wollte wissen, warum es nicht endlich die lange geforderte bessere Beschilderung mit Geschwindigkeitsbegrenzungen gibt.

Parkraumbewirtschaftung in der Innenstadt:

Das von der Stadtverwaltung entwickelte Gebührenkonzept für den Gildeparkplatz, die Parkpalette sowie die Straßen und Plätze im Innenstadtring kam bei den Anwesenden nicht gut an. Anlieger Timo Poppe betonte: „Wir brauchen grundsätzlich mehr Parkplätze. Diese sollten nichts kosten. Bitte werfen Sie uns nicht noch mehr Knüppel zwischen die Beine, schon gar nicht wegen fehlender 200.000 Euro im Haushalt.“

Während Anwohner Jochen Siems erklärte: „Die Verantwortlichen für die Parkgebühren sind die Totengräber der Innenstadt“, verwies Ratsherr Klaus Schultze (Grüne) darauf, dass die Innenstadt für Fußgänger und Radfahrer attraktiver werden müsse. „Es gibt kein Grundrecht auf einen kostenlosen Parkplatz“, betonte er, erntete allerdings das Gelächter vieler Anwesender.

Parken in Längsrichtung: An der Westerstraße gilt eine neue Ordnung. © dr

Fast jeder zweite Kunde komme nicht aus Wildeshausen, so Gebhardt, der darin von den Lenzschaus unterstützt wurde. Andere Anlieger fragten sich, wo ihre Kunden oder Patienten noch kostenlos in der Innenstadt parken können. Allgemein wurde befürchtet, dass die Besucher wegbleiben. Das könnten sich die Geschäfte nicht leisten, so Wiebke Lenzschau. „Wir haben keinen Spielraum mehr.“

Zeitliche Durchfahrtsbegrenzung:

Die geplante Aufstellung von versenkbaren Pollern im Bereich der Hunte- und der Westerstraße kam bei vielen Anliegern ebenfalls nicht gut an. Während Bürgermeister Kuraschinski betonte: „Wir wollen Ihnen das Leben damit angenehmer machen“, sahen viele Beteiligte gar kein Problem im nächtlichen Verkehr. „Wir leben nun mal in der Stadt“, so Wiebke Lenzschau. Jacobi ahnte, dass der Verkehr mit Pollern durch die Bahnhofsstraße zunehmen wird. Wenn schon Poller, dann an allen Zufahrtsstraßen, meinte er. Einige Geschäftsleute monierten, dass es in der Nacht Probleme mit dem Lieferverkehr geben könne.

Ratsherr Rainer Kolloge (UWG) verwies darauf, dass es zu den Themen der Innenstadtgestaltung „ein anderes großes Meinungslager“ gibt, das nicht in den Ratssaal gekommen sei. „Wir werden Kompromisse machen müssen“, kündigte er an.

Kuraschinski versprach den Teilnehmern, viele Anregungen in die Ratsarbeit einbringen zu wollen. Immerhin erntete er Zustimmung dafür, die Versammlung auf Druck der Anlieger einberufen zu haben. Das hätte man sich schon vor den bereits realisierten Maßnahmen gewünscht, hieß es. Außerdem: Man hätte doch ein Gesamtkonzept erstellen können, bevor man anfange, so viel Geld auszugeben.