Anklage wegen versuchten Mordes

18-Jähriger soll 44-jährigen Wildeshauser mit Hammer niedergeschlagen haben

+ Verhandlung hinter verschlossenen Türen: Am Landgericht Oldenburg muss sich ein 18-Jähriger wegen versuchten Mordes verantworten. Foto: dPA

Wildeshausen – Die Tat sorgte in Wildeshausen für große Aufmerksamkeit: Am 19. Dezember 2018 um 8 Uhr wurde ein 44-jähriger Wildeshauser in seiner Wohnung an der Huntestraße so schwer mit einem Hammer auf den Hinterkopf und Oberarm geschlagen, dass er mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus Johanneum eingeliefert werden musste. Die Polizei wertete den Vorfall als versuchten Mord und nahm wenig später einen 18-jährigen Mann als Tatverdächtigen fest. Am Mittwochmorgen begann die Verhandlung gegen den Heranwachsenden vor dem Oldenburger Landgericht. Der mutmaßliche Täter wurde aus der Untersuchungshaft vorgeführt. Die Öffentlichkeit wurde jedoch schon vor der Anklageerhebung vom Prozess ausgeschlossen.