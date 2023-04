Anklage gegen Wildeshauser Anwalt wegen Betrugs in sechs Fällen

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Anklage erhoben: Das Landgericht Oldenburg verhandelt über Betrugsvorwürfe gegen einen Wildeshauser Anwalt. © dpa

Wildeshausen – Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat gegen einen Wildeshauser Rechtsanwalt Anklage wegen Betrugs in sechs Fällen, in einem davon in Tateinheit mit Gebührenüberhebung, sowie der Gebührenüberhebung in zwei weiteren Fällen vor dem Landgericht Oldenburg erhoben.

Das teilte Staatsanwalt Matthias Rennecke auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Über die Eröffnung des Hauptverfahrens sei bislang noch nicht entschieden worden. Ein Termin soll nach Auskunft des Landgerichts aber bald festgelegt werden. Zuständig ist die 4. Große Strafkammer.

Nach Informationen unserer Zeitung – und wie mehrfach berichtet – geht es bei den strafrechtlichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft unter anderem um finanzielle Benachteiligungen von Mandanten, die zu Unrecht oder mit zu hohen Forderungen zur Kasse gebeten worden seien oder Geld zu spät zurückerhalten haben sollen.

Einziehungsverfahren, um an veruntreutes Geld zu kommen

Die Staatsanwaltschaft hat zudem ein Einziehungsverfahren vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Oldenburg beantragt, um an veruntreutes Geld zu kommen. Dazu gibt es noch keine Entscheidung.

Der Rechtsvertreter des Wildeshauser Anwaltes im anstehenden Strafprozess vor dem Landgericht Oldenburg betont in einem Schreiben an unsere Redaktion mit Nachdruck, dass zu dem Einziehungsverfahren, insbesondere zur Frage der Rückzahlung und zu deren Höhe, ein Zivilprozess vor dem Oberlandesgericht Oldenburg anhängig ist. Dabei handele sich ausdrücklich nicht um einen Strafprozess.

Konkret geht es der Staatsanwaltschaft und einem Anwalt sowie Testamentsvollstrecker aus Leer darum, einen Betrag von mehr als 500.000 Euro (zuzüglich Zinsen) aus dem Nachlass einer verstorbenen Frau aus Leer vom Wildeshauser Juristen einzuziehen. Dieser war zum 18. Dezember 2012 als Nachlasspfleger und zum 22. April 2013 bis zu seiner Entlassung im Jahr 2021 als Testamentsvollstrecker für die im Jahr 2008 verstorbene Leeranerin bestellt worden. Er war angewiesen worden, das Erbe mündelsicher auf Anderkonten (Treuhandkonto, das der Verwaltung von fremdem Vermögen dient) zu hinterlegen. Aber laut detaillierter Aufstellung der Staatsanwaltschaft Oldenburg, datiert auf den 12. April 2022, hat er bis zum Jahr 2015 nach und nach den Nachlass in Höhe von 628 618 Euro auf eigene Geschäftskonten überwiesen und bislang nur einen kleinen Teil an den Testamentsvollstrecker aus Leer gezahlt. Vor dem Oberlandesgericht Oldenburg läuft zurzeit das Berufungsverfahren (siehe Infokasten). Die Staatsanwaltschaft hatte 24 Einzelstraftaten aufgelistet.

Pfändungen für Geschäftskonten des Anwalts beantragt

Die Behörde versucht jetzt, den Nachlass durch eine Zwangshypothek zu sichern. Daran hat auch der Leeraner Testamentsvollstrecker ein großes Interesse. Er hat sich nach eigenen Angaben bei zwei Grundstücken im Besitz des Wildeshauser Anwalts bereits eine Sicherungshypothek für den Nachlass im Rang hinter der Staatsanwaltschaft eintragen lassen. Ob sich bei einer Zwangsversteigerung hieraus Ansprüche ergeben, bleibt abzuwarten. Er hat zudem Pfändungen für die Geschäftskonten des Wildeshauser Juristen beim Amtsgericht der Kreisstadt beantragt. Auf die Ausführung wartet er schon seit drei Monaten.