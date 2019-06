Angriff mit Hammer: 18-Jähriger muss in Anstalt

Heranwachsender hatte 44-jährigen Wildeshauser schwer verletzt

Wildeshausen – Im Prozess vor der Großen Jugendkammer des Oldenburger Landgerichtes gegen einen 18-jährigen Wildeshauser, der einen an ihm sexuell interessierten Mann in dessen Wohnung in Wildeshausen mit einem Hammer schwer verletzt hatte, ist der Angeklagte am Donnerstag zu drei Jahren und drei Monaten Jugendgefängnis verurteilt worden. Er muss die Haft in einer geschlossenen Entziehungsanstalt verbringen, um sich in Drogentherapie zu begeben.