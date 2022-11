„Angelstube“ und „Für Sie“ nur noch bis Jahresende an der Huntestraße in Wildeshausen

+ © - Ende des Jahres dicht: Die „Wildeshauser Angelstube“. © -

Wildeshausen – Die Stadt Wildeshausen ist bestrebt, den Einzelhandel an der Huntestraße attraktiver zu gestalten. Dabei muss sie allerdings erneut zwei Schließungen verkraften, die zunächst zu Leerständen führen werden.

Seit Wochen kündigt der Inhaber der „Wildeshauser Angelstube“, der namentlich nicht in der Zeitung genannt werden möchte, an, seinen Laden zum 31. Dezember zu schließen. „Ich trete die Flucht nach vorne an“, sagt er. „Ich bin nicht pleite, ich schließe einfach, weil es sich wirtschaftlich nicht mehr lohnt.“ Seinen Angaben zufolge ist die Spanne zwischen Einkaufs- und Verkaufspreisen so gering, dass damit kaum noch Gewinne zu erzielen sind. „Die Branche ist unwirtschaftlich. Zudem bereitet die Angelindustrie eine Preisexplosion vor“, so die Einschätzung. Es gebe nun mal nur einen klar umrissenen Käuferkreis, den man nicht groß erweitern könne. Und die Kunden müssten in den nächsten Monaten mit deutlich größeren Ausgaben im Privatleben rechnen. „Wenn für meine Waren die Saison beginnt, dann müssen die Leute ihren höheren Gaspreis zahlen“, so der Inhaber, der im Gebäude bleiben wird. Die Schaufenster werden aber zugehängt, und es ist nicht geplant, dort wieder einen Laden einzurichten.

+ Schließt am 31. Dezember: Das Outlet „Für Sie“. © dr

Ebenfalls zum Jahresende schließt das Marken-Outlet „Für Sie“ an der Huntestraße. Der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft, Rolf Kohnert, berichtet, dass der Mietvertrag ausgelaufen ist und nicht verlängert werden soll. „Wir suchen nach einem neuen Standort in Wildeshausen“, betont er. Pläne, an die Westerstraße zu ziehen, hätten sich zunächst zerschlagen. Für den Laden an der Huntestraße gibt es erst einmal keinen Nachmieter. Wildeshausens Citymanager Rolf Möllmann bedauert die Schließung der Geschäfte. Was die Angelstube betrifft, seien ihm die Hände gebunden gewesen, da der Besitzer keinen Nachmieter sucht. Bei „Für Sie“, so Möllmann, habe er zwar ein anderes Ladenlokal anbieten können. Der Umzug sei aber aus Gründen, die er nicht zu verantworten habe, gescheitert.