Angeklagter räumt Brandstiftungen ein

Einsatz in Steinloge: Dort brannte an Himmelfahrt 2019 der Blitzer-Anhänger des Landkreises Oldenburg. Foto: nsn

Landkreis – Mit einer beispiellosen Racheaktion und einem Schaden von mehreren 100 000 Euro muss sich seit Dienstag das Oldenburger Landgericht beschäftigen. Angeklagt wegen zahlreicher Brandstiftungen und Sachbeschädigungen sind zwei 37 und 22 Jahre alte Männer aus Cloppenburg. Sie sollen im vorigen Jahr aus Ärger über Bußgeldbescheide in Cloppenburg, Cappeln, Emstek, Essen, Vechta und Großenkneten etliche Brandanschläge auf Streifenwagen, Dienstfahrzeuge des Landkreises Cloppenburg und auf Radar-anlagen verübt haben (wir berichteten).

Die Fahrzeuge waren komplett ausgebrannt. Das Feuer hatte auch die danebenstehenden Autos in Mitleidenschaft gezogen. Allein am 24. Februar vorigen Jahres war an der Eschstraße in Cloppenburg ein Schaden von 70 000 Euro entstanden.

Am 30. Mai 2019 traf es eine Blitzeranlage des Landkreises Oldenburg an der Ahlhorner Straße in Steinloge. Diese war auf einem Pkw-Anhänger befestigt gewesen. Die Angeklagten sollen alte Autoreifen auf den Anhänger gelegt und diese entzündet haben.

Eine akribische Ermittlungsarbeit der Polizei hatte auf die Spur der Männer geführt. Um genügend Beweise zu sichern, wurde das Fahrzeug der beiden heimlich verwanzt. Die Beamten konnten nun mithören, was im Auto gesprochen wurde. Unter anderem hatten sich die Angeklagten darüber lustig gemacht, wie „blöd die Polizei doch sei“, dass man sie als Täter nicht ermittle.

Doch schon wenig später klickten die Handschellen. Der 37-Jährige sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Gestern erklärte sein Anwalt, dass sein Mandant die Vorwürfe im Wesentlichen einräume. Der Brandanschlag auf einen Streifenwagen auf dem Stoppelmarktsgelände in Vechta am 20. August vorigen Jahres werde jedoch bestritten. Nach dieser Erklärung zogen sich Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung zu einem internen Rechtsgespräch zurück. Darin sollte ausgelotet werden, was die Angeklagten an Strafe zu erwarten haben. Das Verfahren ist auf fünf Verhandlungen terminiert. wz