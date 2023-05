Gildegericht vor dem Rathaus: Grappa für Richter, Strafe für Angeklagte

Von: Dierk Rohdenburg

Ein Grappa für das Gildegericht: Fabricio Kozlovic gibt einen aus, Jörn Röhr, Otto Böttcher und Carsten Kloster (v.l.) nehmen die Getränke gerne an. © dr

Vor dem historischen Rathaus in Wildeshausen hagelte es durch das Gildegericht mal wieder kuriose Verurteilungen. Der Gerichtspräsident war jedoch verhandlungsbereit.

Wildeshausen – An wohl keinem Tag im Jahr werden in Wildeshausen so viele Angeklagte abgeurteilt wie am Pfingstsonntag. Auch diesmal gab es vor dem historischen Rathaus Todesstrafen, Nottrauungen und Verbannungen wie am Fließband. Mit schöner Regelmäßigkeit war Gerichtspräsident Otto Böttcher allerdings milder gestimmt als seine Kollegen und handelte mit den Verurteilten eine Geldstrafe aus, die der Wachkompanie und damit auch dem Gericht zugutekommt.

Die Wachesoldaten schwärmten durch die Innenstadt und über den Handwerkermarkt, um Verfehlungen zu entdecken. Wenn es die nicht gab, wurden sie schnell konstruiert. Wie bei Fabricio Kozlovic, neuer Inhaber der Eisdiele „Capri“ an der Westerstraße. Er breche die gute alte italienische Tradition und schenke Cappuccino nach 12 Uhr mittags aus, hieß es. Das werde sogar in Italien mit der Todesstrafe belangt.

Eisdielen-Besitzer gibt einen Grappa aus

Richter Carsten Kloster fand nicht nur das bestrafenswert. Auch die Tatsache, dass Cappuccino keinen Alkohol enthalte, sei sehr bedauerlich, meinte er. Die beantragte Strafe: „Kopf ab und den leblosen Körper nutzen, um die Schlaglöcher auf der Burgwiese zu stopfen.“

„Wir buddeln Sie neben den Maulwurfshügeln ein“, kündigte Kloster an. Böttcher war jedoch verhandlungsbereit, „weil ich schon ein paar Weine getrunken habe“. Er beließ es bei einer Ordnungsstrafe – und damit die Richter noch ein wenig Alkohol bekommen, brachte Kozlovic kurz darauf noch Grappa vorbei, um damit anzustoßen.

Beatrix Hollwedel soll Wachesoldaten vergiftet haben

Ebenfalls aus der Gastronomie war Beatrix Hollwedel, Wirtin des neuen „Easy“ an der Huntestraße. Sie sollte der Wachkompanie „etwas Leckeres“ zu trinken angeboten haben, um nicht verhaftet zu werden. „Es handelte sich aber wohl um Gift“, so die Anklage. Die Wachesoldaten hätten den Anschlag gerade noch überlebt. Auch hier zeigte sich Böttcher wohlwollend. „Wir brauchen Leute in der Gastronomie“, sagte er. Es sei viel zu schade, diese mit dem Tod zu bestrafen. Er kassierte ein Ordnungsgeld und kündigte an, auf ein Bier vorbeikommen zu wollen.

Carsten Kloster (r.) klagt an: Gastronomin Beatrix Hollwedel soll versucht haben, Wachesoldaten zu vergiften. © -

Frisch getraut sind seit Sonntag und bis zum Kinderschützenfest die Redakteurin Verena Sieling von der Nordwest-Zeitung und Redakteur Ove Bornholt von der Wildeshauser Zeitung. „Haben Sie Lust, die Ehe einzugehen?“, fragte Kloster. Bornholt war hundertprozentig dabei, Sieling mit 99,9 Prozent. Die Eheschließung wurde mit Korn begossen. Bis Samstag dürfen die beiden laut Kloster nach einer Zahlung an das Gericht straflos „alle Schweinereien“ begehen, die sie wollen. Eine Scheidung ziehe allerdings Gebühren nach sich, machte er deutlich.

Frisch getraut und mit Korn gesegnet: Carsten Kloster übt sein Amt bei Verena Sieling und Ove Bornholt (r.) aus. © -

Hexerei in der Schlachterei?

Recht teuer wurde es auch für Susanne Lätzsch, die mit ihrem Sohn Tom und Freund Tim vor Ort war. Sie wurde von Wachesoldat Dirk Böhler als Hexe tituliert. Die beiden Jungen hätte er vor Kurzem noch als Schweinehälften bei Tonn hängen sehen. Sie seien zu jungen Männern verhext worden. Als der eine von ihnen dann noch eine Zigarette auf dem Asphalt ausdrückte, wurde es vor Gericht wegen illegaler Abfallentsorgung noch teurer.

Kurze Hoffnung auf eine schöne Strafe hatte Jürgen Kreye, der zwar als Triebtäter angeklagt wurde, dann aber nach Sankt Helena verbannt werden sollte. „Wie alt ist die holde Frau denn?“, fragte er und tat ganz ahnungslos, dass es sich um eine Insel handelt. Böttcher antwortete: „800 Jahre.“ Ob er mit oder ohne Ehefrau verbannt werden wollte, konnte Kreye nicht sagen. Zudem musste er sich Kritik anhören: „Bei Ihrer Figur gehört viel Mut dazu, mit kurzen Hosen herumzulaufen“, mahnte Böttcher. Und er warnte den Verurteilten vor einer zu geringen Zahlung in die Gerichtskasse: „Almosen nehmen wir hier nicht.“