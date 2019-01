Angehende Erzieher werkeln mit Kindern an „Vulkanen“

Wildeshausen - „Experimentieren mit Grundschülern“: Fünf angehende Erzieherinnen haben sich im Rahmen ihrer Ausbildung an den Berufsbildenden Schulen (BBS) ein halbes Jahr mit Mädchen und Jungen der St.-Peter-Schule in Wildeshausen beschäftigt. Sechs Monate hieß es jeden Mittwochnachmittag „Wow - die Entdeckerkiste“. Die Grundschüler konnten mit den künftigen pädagogischen Fachkräften entdecken, experimentieren und forschen. Dabei ging es auch darum, die Interessen der Kinder aufzugreifen.

Im Laufe der Arbeitsgemeinschaft (AG) brach so mancher „Vulkan“ aus, indem Backpulver, Essig, Wasser, Lebensmittelfarbe und Spülmittel in ein Glas gefüllt wurden. So auch an diesem Mittwoch, als die Eltern der Jungen und Mädchen vorbeischauen konnten. Einige Väter und Mütter machten von dem Angebot Gebrauch und ließen sich am BBS-Standort an der St.-Peter-Straße zeigen, was für Experimente ihr Nachwuchs beherrscht.

Die AG diente zum einem der Bildung der Kinder, die ihrer Kreativität freien Lauf ließen. Zum anderen sammelten die künftigen Erzieher schon praktische Erfahrungen für ihren Job. bor