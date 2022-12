So viel Kultur steckt im neuen Jahr

Von: Ove Bornholt

Das Kulturprogramm in Wildeshausen hält in den kommenden Monaten einiges bereit: Der 1988 in Wildeshausen geborene Schauspieler Roman Pertl tritt im Stück „Judas“ des Staatstheaters Augsburg im Forum des Gymnasiums auf. © Fuhr

Ob Konzerte, Schauspiel, Figurentheater oder Radierungen: Kulturell sind im kommenden Jahr einige Veranstaltungen in Wildeshausen geplant.

Wildeshausen – Das neue Jahr hält für Kulturfreunde gleich eine ganze Reihe von Angeboten in Wildeshausen bereit – von Jazz über Kunst bis hin zu Schauspiel und Figurentheater für Kinder. Unsere Zeitung stellt einige Veranstaltungen in einem Überblick vor.

Noch bis Ende Januar ist die sehr sehenswerte Ausstellung „Erzähler der Gegenstände“ mit Radierungen von Hans-Jürgen Reichelt in der Galerie Berlinicke zu sehen. Der Sachse hat viele Landschaften aus dem Erzgebirge künstlerisch festgehalten, zeigt aber auch bevorzugt verfallende Gebäude. Besonders bemerkenswert ist seine Liebe zum Detail.

„Frank Muschalle Trio“ spielt Jazz

Am Freitag, 20. Januar, ab 20 Uhr starten die Jazzfreunde in das neue Jahr. Und das mit einem Stammgast, Frank Muschalle. „Der seit Jahrzehnten in Wildeshausen gern gesehene Pianist und Bandleader kommt erstmals mit seinem deutschen Trio zu uns“, heißt es in der Ankündigung. Präsentiert werden sollen „dynamisch-kraftvolle und mitreißend leidenschaftliche Interpretationen aller musikalischen Facetten des Blues und Boogie Woogie“.

Ende Januar, genauer gesagt am Samstag, 28. Januar, ab 20 Uhr tritt der 1988 in Wildeshausen geborene Schauspieler Roman Pertl im Stück „Judas“ des Staatstheaters Augsburg im Forum des Gymnasiums auf. Bei der Veranstaltung des Kulturkreises schlüpft er in die Rolle der titelgebenden Figur und spricht über „den Verrat an seinem besten Freund, Meister, Heiland. Judas kann charmant sein, selbstreflektiert, dennoch wütet und verzweifelt er“, heißt es in der Ankündigung.

Werke jüdischer Komponisten erklingen am Samstag, 18. Februar, ab 20 Uhr beim Auftritt des Prager „Bennewitz Quartetts“ im Saal der Kreismusikschule. „In der weltweiten Kammermusikszene gilt es als der Kulturbotschafter Tschechiens“, heißt es in der Ankündigung des Kulturkreises für den Auftritt der international aktiven Musiker.

Um die unbekannten Seiten Wildeshausens geht es am Dienstag, 21. Februar, ab 20 Uhr in der Reihe „Geschichte im Rathaus“ des Bürger- und Geschichtsvereins. So zeugen Wappen und Hausinschriften an Häusern von den Bewohnern oder den dort ausgeübten Handwerken. Architektonische Besonderheiten verweisen auf die „Mode“ der jeweiligen Bau- oder Renovierungszeit. Und anhand der alten Brunnen lässt sich einiges über die historische Wasserversorgung erfahren.

Die Wolfsburger Figurentheater Compagnie zeigt ein Stück für Kinder. © Wolfsburger Figurentheater

Wer nicht an Einhörner glaubt, ist am Mittwoch, 1. März, ab 16 Uhr im Forum des Gymnasiums falsch. Bei dem Figurentheater der Kinderkultur geht es um Greta. Sie wünscht sich nichts sehnlicher als ein Einhorn, himmelblau soll es sein, eine rosafarbene Mähne soll es haben und einen langen Schweif. Als ihr Traum endlich wahr wird, erlebt sie eine echte Überraschung: Einhorn „Drops“ ist alles andere als zauberhaft.

Nur zwei Tage später, am Freitag, 3. März, ab 20 Uhr sind die „Three Wise Men“ in der Kreismusikschule zu Gast. Der niederländische Frontmann und Bandgründer Frank Roberscheuten an den Saxofonen und der Klarinette, der in den USA lebende Italiener Rossano Sportiello am Flügel und der Österreicher Martin Breinschmid am Schlagwerk samt Xylofon und Flaschenspiel haben ihre eigene Variante als Reise durch europäische Länder zusammengestellt, heißt es in der Ankündigung der Jazzfreunde. Zu hören sei das „European Songbook“.

Ohne Instrumente, einzig und allein mit ihren Stimmen ausgerüstet, betreten die „Profisorischen“ am Freitag und Samstag, 21. und 22. April, jeweils ab 20 Uhr die Bühne im Saal der Kreismusikschule. Auf Einladung des Kulturkreises präsentiert die A-cappella-Formation Titel der „Comedian Harmonists“, aber auch Fußballlieder.

