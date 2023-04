Erster Spargel aus heimischen Anbau im Angebot

Von: Dierk Rohdenburg

Spargelernte 2023: In Baden-Württemberg wird bereits flächendeckend gestochen, im Landkreis Oldenburg ist das nur vereinzelt der Fall. © dpa

Seit Samstag gibt es im Landkreis Oldenburg den ersten Spargel im Hofladen. Die große Ernte beginnt aber wohl erst nach Ostern.

Landkreis – Der März war recht kühl, windig und regnerisch. Dennoch haben einige Spargelbauern in der Region bereits ihre Verkaufshütten aufgebaut, und bei Alfkens Hof in Beckeln (Samtgemeinde Harpstedt) gab es am Wochenende im Laden die ersten weißen Stangen zu kaufen. Sonja Alfken war zu dem Entschluss gekommen, dass die Mengen schon reichen, um sie vor Ort anbieten zu können.

Glenn Mahlstedt aus Holzhausen hingegen geht davon aus, dass bei ihm frühestens ab Ostern Spargel zum Verkauf steht. „Dann haben wir vielleicht mehr, als wir selbst essen“, so der Landwirt. Vorher werde er wohl erst über „homöopathische Dosen“ verfügen. Derzeit stünde der Spargel sechs bis sieben Zentimeter über der Krone. Gestochen werde erst, wenn der Spargel rund 25 Zentimeter messe.

Mehr Sonnne und warmer Boden wichtig

Nach Auskunft von Mahlstedt benötigt das weiße Gemüse in den nächsten Tagen und Wochen deutlich mehr Sonne und damit auch einen wärmeren Boden. Die Folien über den Feldern seien zwar sinnvoll, um nacht die Wärme zu halten, sie seien aber kaum dafür geeignet, die Wärme im Boden deutlich ansteigen zu lassen.

„Die unterschiedlichen Starttermine haben viel mit dem Boden und der Lage zu tun“, erklärt Fred Eickhorst, Vorstandssprecher der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer in der Gemeinde Hatten. „Auf den trockenen und sonnigen Standorten sind die Landwirte bereits am Stechen“, beschreibt er die Lage in der Region.

„Wir leben mit der Natur“, so Eickhorst. Deshalb beginne die Saison diesmal etwas später als im Vorjahr. Offiziell geht es ohnehin erst am 12. April in Marklohe (Landkreis Nienburg mit Funktionären und Spargelkönigin los. Am 5. Mai solle dann landesweit der Tag des Spargels begangen werden.

Die Preise sollen nicht steigen

Und entwickeln sich die Preise? „Im vergangenen Jahr lagen sie leicht unter denen des Vorjahres“, erklärt Eickhorst. „Das werden wir halten.“ Die Produzenten würden versuchen, ihre gestiegenen Kosten an anderer Stelle zu amortisieren. „Wir gehen aber von einer gestiegenen Konsumbereitschaft aus“, beschreibt Eickhorst die Hoffnungen der Spargelbauern auf ein gutes Geschäft. Die Leute seien wieder bereit, Geld auszugeben, nachdem die Inflation nicht so hoch ausfalle wie befürchtet und eine Rezession wohl vermieden werden könne.

Die Qualität des Spargels werde auf jeden Fall in diesem Jahr sehr hoch sein. „Der Spargel benötigt eine Ruhephase im Jahr. Die hat er, wenn es friert. Dann sammelt er Kältestunden. Das hatten wir zweimal in diesem Winter“, bilanziert Eickhorst. „Ich hoffe nun, dass er gut austreibt. Die Winterkälte wirkt sich auch positiv auf das Aussehen des Spargels aus.“