Angeblich Ex-Partnerin vergewaltigt

AUS DEM GERICHT 25-Jährige zeigt Ex-Freund auch wegen Körperverletzung an

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Vergewaltigt und verprügelt? Eine 25-Jährige erhob am Mittwoch im Amtsgericht Wildeshausen schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Freund, einen 23 Jahre alten Wildeshauser. Sie gab an, er habe sie einmal zum Sex gezwungen, nachdem sie ihn mit einer anderen erwischt und die Beziehung beendet hatte. Ein paar Tage später habe sich das Paar in der gemeinsamen Wohnung in der Kreisstadt gestritten, wobei der Angeklagte ausgerastet sei und sie zusammengeschlagen habe.