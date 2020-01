Anfang mit Schrecken, Ende mit Großbrand

Wildeshausen – Mit 119 Einsätzen war das vergangene Jahr für die Feuerwehr Wildeshausen ungewöhnlich ruhig – allerdings nur, wenn man auf die nackten Zahlen schaut. Beim Blick auf die Alarmierungsgründe wird jedoch klar, dass die ehrenamtlichen Brandschützer in den vergangenen zwölf Monaten extrem schwierige und belastende Einsätze hatten, die viele Stunden Arbeit und starke Nerven erforderten.

Das galt zum Beispiel auch für den Großbrand am 25. Dezember, als sich ein Feuer am Forstweg rasend schnell ausbreitete und erst Stunden später komplett gelöscht werden konnte. Wildeshausens Ortsbrandmeister Lutz Ertelt hatte im Vorfeld schon geahnt, dass es am Ende des Jahres noch einmal hart werden würde. „Wir hatten schon einige Wochen keine größeren Einsätze mehr gehabt“, erinnert er sich. „Da kommt dann irgendwann was Größeres“, hatte er das richtige Gespür, obwohl er sicherlich gerne darauf verzichtet hätte.

119 Einsätze waren im Vergleich zum Vorjahr mit 154 sowie im Jahr 2017 mit 288 Alarmierungen (viele wegen der Stürme) unterdurchschnittlich. Doch viele dieser Einsätze zeigten, dass eine Feuerwehr wie die in Wildeshausen umfassend ausgebildet und ausgerüstet sein muss.

Die ersten Anforderungen erfolgten gleich nach Anbruch des neuen Jahres. Um 0.07 Uhr brannte am Narzissenweg eine Hecke. Um 1 Uhr landete auf dem Dach des Feuerwehrhauses eine in Flammen stehende Himmelslaterne. Nach dem Schreck wurde sie vom Korb der Drehleiter mit einem Eimer Wasser gelöscht.

Deutlich dramatischer wurde es am 13. Januar, als auf der Visbeker Straße ein Elektroauto verunglückte. Über die Großleitstelle Oldenburger Land forderten die Feuerwehrleute das Rettungsdatenblatt an und konnten an der für Unfälle vorgesehenen Trennstelle des elektronischen Systems das gesamte Fahrzeug stromlos schalten.

Ein Haupteinsatzort der Wildeshauser Kräfte war im vergangenen Jahr wieder die A 1, wo es extreme Personen- und Fahrzeugschäden gab. Am 22. Januar beispielsweise wurde die Wehr zu einem Rastplatz bei Groß Ippener alarmiert, auf dem ein Tanklastzug mit 15 000 Litern Natronlauge auf einen weiteren Sattelauflieger geprallt war. Als Vorsichtsmaßnahme wurden alle Maßnahmen für einen Gefahrguteinsatz aufgebaut. Die Lauge konnte jedoch in einen andereren Laster umgepumpt werden.

Am 5. Februar kam es kurz hinter der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord zu einer Kollision von drei Lastkraftwagen. Dabei gab es zwei Leichtverletzte sowie auch einen Toten. Im Laufe des Jahres folgten zahlreiche weitere Einsätze auf der A 1, die an die Grenze der Belastbarkeit der Retter gingen. Doch die Feuerwehr war auch an einigen anderen „Fronten“ aktiv. Beispielhaft sei der tagelange Moorbrand in Goldenstedt genannt, zu dem die Wildeshauser am 23. und 25. April mit anderen Wehren als Unterstützung ausrückten.

Am 5. Juli halfen die Wildeshauser mit ihrer Drehleiter bei einem Putenstallbrand in Winkelsett. Am 24. August fuhr die Drehleiter zu einem Hallengroßbrand in Goldenstedt. Am 11. November brannte es auf dem Recyclinghof in Neerstedt, und der traurige Höhepunkt war der Gebäudebrand am 25. Dezember in Wildeshausen.

Auch kuriose Einsätze gibt es im Laufe eines Feuerwehrjahres. So zum Beispiel die Tierrettung am 7. Juni. Ertelt war von der Großleitstelle in Oldenburg über eine Schlange informiert worden, die sich in ein Haus in Aumühle eingenistet hatte. Es handelte sich bei der 1,5 Meter langen und armdicken, grünen Schlange um eine recht große Ringelnatter, die vermutlich aus einem angrenzenden See den Weg ins Haus gesucht hatte. Markus Gramberg, stellvertretender Gruppenführer der zweiten Gruppe, fasste sich nach Angaben von Feuerwehrpressesprecher Daniel Engels ein Herz und entschied sich, die Schlange einzufangen. „Er griff nach der Mitte des Körpers und beförderte das Tier in einen Karton.“ So gefangen wurde das Reptil nach draußen getragen und in die Freiheit entlassen, wo es im Gebüsch verschwand. dr