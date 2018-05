Andreas Tonn schießt sich in die Kompanie

Wildeshausen - Wie oft hatte Fleischermeister Andreas Tonn versucht, am Pfingstdienst vor einem Jahr als Finalist den Papagoy von der Stange zu holen? Alles vergessen, denn im vergangenen Jahr traf er am besten und konnte sogar wenige Tage mit seinem Sohn Lasse regieren, der schon als Kinderkönig amtierte.

Traditionell in die Königskompanie aufgenommen wird der Gildekönig aber erst, wenn er am Dienstag im Jahr nach seiner Krönung drei Schuss auf den neuen Papagoy abgegeben hat. Der Vorsitzende des Schießausschusses, Jörg Kramer, hatte die drei Patronen bereits in den Lauf gesteckt, als die Königskompanie auf den Schießplatz kam. Tonn legte dreimal an, doch der Vogel wollte oben bleiben. Immerhin rieselte Eichenlaub zu Boden und es gab Beifall von den Königen.

Tonn bedankte sich mit Kusshänden und kommentierte das vergangene Jahr mit zwei Worten: „Einfach geil“. Dann konnte er ganz entspannt ein Bier trinken gehen und sich auf das Königsschießen freuen, denn daran darf er nun natürlich nie mehr teilnehmen.

dr