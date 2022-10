Großer Andrang bei Genealogie-Börse im Rathaus

+ © - Die Besucher konnten sich bei den Ausstellern informieren. © -

Wildeshausen – Wo hat meine Familie eigentlich ihre Wurzeln? Wie kann ich einen Stammbaum erstellen? Welche Quellen muss ich ansprechen? Fragen über Fragen, die sich jedem stellen, der sich mit der Ahnenforschung oder besser der Genealogie beschäftigen möchte. Dazu bestand am Samstag ausreichend Gelegenheit in Wildeshausen. Der Vorsitzende der Oldenburgischen Gesellschaft für Familienkunde (OGF), Wolfgang Martens, zeigte sich vom Start der Genealogie-Börse überwältigt.

„Schon gleich um 10 Uhr füllten sich der Saal des historischen Rathauses und auch der Eingangsbereich sowie das Trauzimmer mit Besuchern und Interessierten“, freute er sich. Die OGF sowie der Bürger- und Geschichtsverein hatten die Veranstaltung gemeinsam organisiert.

Die Börse richtete sich in erster Linie an Menschen mit Interesse an Ahnenforschung. Dabei war sie nicht auf Wildeshausen begrenzt. Aussteller aus ganz Deutschland waren vor Ort und konnten sowohl digital als auch in vielen Gesprächen über das Gebiet des heutigen Deutschlands, aber auch ehemalige deutsche Gebiete Auskunft geben. Sogar zu internationaler Forschung wurden Fragen beantwortet.

Wer ganz am Anfang dieser interessanten und auch anspruchsvollen Freizeitbeschäftigung steht, der erfuhr, dass die Recherche in Kirchenbüchern und lokalen Archiven für Familienforscher nach wie vor unerlässlich ist, auch wenn heutzutage durch genealogische Vereine, Archive und kommerzielle Anbieter viele Dokumente und Informationen bereits im Internet einsehbar sind. „Man kann heute ohne Weiteres vom Schreibtisch aus auf die Spuren seiner Familie gehen. Aber bisweilen gibt es dann eben doch mal Fragen, die sich nicht aus dem Internet abrufen lassen“, erklärte Martens den Besuchern.

Spanende Reise zu den Vorfahren

Ahnenforscher begeben sich also auf eine spannende Reise zu ihren Vorfahren, finden Fakten wie Geburts- oder Heiratsdaten heraus, erforschen Geschichten der Familie und lernen die Herkunftsorte der Vorfahren kennen. Auch unter Ahnenforschern ist der Austausch untereinander sehr wichtig. Deshalb war eine Börse der ideale Ort, um sich mit Gleichgesinnten zu treffen, Tipps und Tricks zur Forschung von genealogischen Vereinen zu erhalten, Computersoftware auszuprobieren und deren Möglichkeiten zu entdecken oder auch einmal in den Datenbanken kommerzieller Anbieter zu suchen, hieß es dazu bereits in der Einladung.

Dierk Feye aus Großenkneten ist jemand, der sich schon seit Jahrzehnten mit der Ahnenforschung beschäftigt. Seit 1985 ist er Leiter des Arbeitskreises Kirchenbuch-Datenaufnahme in der OGF. 1968 begann Feye mit der Erforschung seiner Familien, 1977 trat er in die OGF ein. Sein Verdienst ist es, dass durch die Kirchenbuchbearbeitung im Oldenburger Land eine nachvollziehbare Struktur vorhanden ist. Eine flächendeckende Aufarbeitung der Buchbestände erbrachten seine Nachforschungen für die 78 evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden des alten Herzogtums Oldenburg.

Vorträge im Stadthaus

Besucht werden konnte zudem ein Vortragsprogramm. Referent Jan Hadzik beschäftigte sich mit dem Thema „Mit FamilySearch Spaß an der Familiengeschichte“. Er zeigte auf, wie Namen und Daten gefunden werden können. Über den „Reichtum der Quellen jenseits der Kirchenbücher sowie Sinn und Nutzen von Berufsgenealogen“ referierte Andrea Bentschneider von Beyond History.

„Die ersten Schritte in der eigenen Familienforschung“ stellte Klaus Blum von der OGF vor. Die Vorträge wurden im Sitzungssaal des Stadthauses gehalten. wz