An der Bahnhofstraße: Veränderungssperre vorerst vom Tisch

Von: Dierk Rohdenburg

Blick auf die Bahnhofstraße: Für diesen Bereich wurde eine Veränderungssperre angestrebt. © dr

Wildeshausen – Der Plan, im Bereich rechts und links der Bahnhofstraße von der Heemstraße bis zum Bahnhof eine Veränderungssperre zu erlassen, ist vorerst vom Tisch.

Die Stadtverwaltung hat die Vorlage zum Erlass einer Satzung kurzfristig von der Tagesordnung der vergangenen Ratssitzung genommen. Im Rahmen eines nicht öffentlichen Abstimmungsgesprächs mit den Fraktionsvorsitzenden direkt vor Beginn der Sitzung soll sich gezeigt haben, dass eine Stimmenmehrheit für die Sperre im Rat gefährdet ist.

Es zeichnete sich ab, dass nur noch eine Minderheit der Ratsmitglieder einen Sinn in der Veränderungssperre als vergleichsweise scharfes Schwert des Baurechts gesehen haben, nachdem das Gebäude Bahnhofstraße 20 (Iversen-Haus) am Mittwoch nach Pfingsten ohne Genehmigung abgerissen worden war.

Charakter der Siedlungsstruktur soll erhalten bleiben

Insbesondere dieses Gebäude sollte durch die Sperre gesichert werden. Begleitend war die Sammeländerung des Bebauungsplanes „Auf dem Heem“, des Bebauungsplanes „Westertor/Heemstraße“ sowie des Planes „Ladestraße“ angestrebt worden. „Zielsetzung ist dabei, den Charakter der vorhandenen Siedlungsstruktur zu erhalten, indem das Maß der baulichen Nutzung so geordnet wird, dass sich zukünftige Vorhaben mit ihrer Kubatur in die Umgebungsbebauung einfügen“, hieß es in der Sitzungsvorlage. Darüber hinaus sollte mit der Aufstellung des Bebauungsplanes vorhandene historische Gebäudesubstanz erhalten und gesichert werden. Das sollte im Rahmen einer Erhaltungssatzung geschehen.

Der Erlass einer Veränderungssperre war bereits vom Bauausschuss und dem Verwaltungsausschuss empfohlen worden. Das war nach dem Abriss des Iversen-Hauses an der Bahnhofstraße geschehen. Vor der Ratssitzung hatte sich aber dann abgezeichnet, dass die Notwendigkeit einer derartig restriktiven Regelung nicht mehr gesehen wird. Die Veränderungssperre gilt in der Regel zwei Jahre oder bis zur Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes. In dieser Zeit müssen größere Bauvorhaben mit der Stadtverwaltung abgestimmt werden.

Was darf jetzt an der Bahnhofstraße gebaut werden?

Die neuen Bebauungspläne können allerdings auch ohne eine Sperre aufgestellt werden. Allerdings dauert das Monate – und in dieser Zeit können Bauherren geplante Projekte umsetzen, ohne dafür eine Genehmigung durch die Stadt einholen zu müssen. Das wäre auch im Fall des Iversen-Hauses möglich gewesen, wenn der Neubau den Festsetzungen des gültigen Bebauungsplanes und den Vorgaben des im vergangenen Jahres verabschiedeten Dichtemodells der Stadt entsprochen hätte.

Zwar soll die Stadt den Investoren per E-Mail bereits im Februar signalisiert haben, dass das Bauvorhaben den vorgelegten Entwürfen entsprechend durchgeführt werden kann. Nach Informationen unserer Zeitung soll allerdings das geplante Ausmaß des Gebäudes eine Freistellung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes erfordern. Dabei geht es offenbar nur um wenige Zentimeter, die vom Planer aber noch korrigiert werden können, wenn sich die Stadt querstellt.

Ob, wie und wann der Erlass einer Veränderungssperre erneut beraten wird, ist noch unklar. „Wir werden zu gegebener Zeit informieren, wie es weitergeht“, teilte Stadt-Pressesprecher Hans Ufferfilge auf Nachfrage der Redaktion mit.