Bewährung für Kinderporno-Besitz

Von: Ove Bornholt

Das Amtsgericht verurteilte einen Handwerker wegen Besitz von Kinderpornos. © Agentur, dpa

Weil er 800 kinderpornografische Dateien besessen hatte, musste sich am Freitag ein Handwerker vor dem Amtsgericht Wildeshausen verantworten.

Wildeshausen – „Es tut mir furchtbar leid. Ich wusste, dass es falsch und widerlich ist.“ Viel Reue legte ein 38-jähriger Angeklagter am Freitag vorm Amtsgericht Wildeshausen an den Tag. Er war wegen des Besitzes von rund 800 kinderpornografischen Dateien angeklagt und räumte dies auch ein. Die Richterin verurteilte ihn zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten. Außerdem muss er sich um eine Therapie bemühen und 3 000 Euro an den Kinderschutzbund bezahlen.

Der Angeklagte schilderte der Kammer, wie er nach und nach in die Sache reingerutscht war. Er habe vor etlichen Jahren eine E-Mail mit Anhang und Link zu einer Kinderporno-Seite zugespielt bekommen und diese gelöscht. „Dann bekam ich weitere E-Mails.“ Aus Neugierde habe er sich die kinderpornografischen Inhalte irgendwann angeschaut. „Das Ganze hat etwas in mir getriggert, das ich sonst nicht für möglich gehalten hätte.“

Hinweis aus den USA an die Ermittler

In der Folge habe er mehrere einschlägige Seiten im Internet besucht. Die Bilder hätten ihn „in einen Bann gesogen“. Es sei „wie ein Sumpf“ gewesen. Deswegen habe er sich weiter auf den Seiten umgesehen und Screenshots gemacht.

Gleichzeitig habe er sich viele Gedanken gemacht, sagte der Angeklagte. „Ich habe mich beim Anschauen der Bilder übelst schlecht gefühlt und versucht, dagegen anzukämpfen. Aber das gelang mir nur in kleinen Schritten.“ Er habe von 2016 bis 2020 kinderpornografische Inhalte angeschaut.

Die Ermittler waren durch einen Hinweis aus den USA auf den Handwerker aufmerksam geworden. In einem einschlägigen Portal aus Amerika war ein Account mit einer E-Mail-Adresse angelegt worden, die dem 38-Jährigen zugeordnet werden konnte. Deswegen stand vor ein paar Jahren die Polizei vor der Tür. Die Beamten beschlagnahmten diverse Datenträger und befragten den Mann auch zu den Vorwürfen.

Der Angeklagte war sofort geständig. Im Nachhinein bewertete er die Durchsuchung als eine Art „heilsamen Schock“. Er habe sich deswegen auch seiner Frau anvertraut, die erst einmal sehr überrascht gewesen sei. Sie habe aber zu ihm gehalten.

„Würden Sie von sich behaupten, dass Sie pädophile Neigungen haben?“, wollte die Richterin wissen. „Ich sage es mal so, ich hatte sie. Ich habe aber alles überwunden“, erwiderte er. Der 38-Jährige sagte, er habe sich Hilfe holen wollen. „Aber das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich hatte Angst, dass es rauskommt.“ Nach der Durchsuchung habe er sich an eine Fachstelle für Sucht gewandt. Der Kontakt verlief aber im Sand.

Verteidiger fordert nur Geldstrafe

„Haben Sie sich mal Gedanken gemacht, wie diese Fotos und Videos entstehen? Dass Kinder das nicht freiwillig machen?“, wollte die Richterin wissen. Das sei ihm schon bewusst, räumte der Mann ein. „Ich habe mir viele Gedanken dazu gemacht.“ Er wolle sich bei allen Betroffenen entschuldigen.

Die Vorwürfe waren klar, stellte sich nur die Frage, wie darauf zu reagieren ist. Das entsprechende Gesetz wurden vor rund zwei Jahren verschärft. Da sich die Tat aber davor ereignet hatte, wäre jetzt auch eine Geldstrafe denkbar gewesen. „800 Dateien, das hört sich nach viel an. Aber wenn man auf eine Internetseite geht, sind da rund 100 Vorschaubilder, die alle im Cache gespeichert werden“, sagte der Verteidiger. Das Ganze sei in Bezug auf vergleichbare Fälle eher im unteren Bereich anzusiedeln. Deswegen forderte der Anwalt eine Geldstrafe für seinen Mandanten. Die Staatsanwältin sprach sich hingegen für sechs Monate auf Bewährung, die Geldauflage und eine Therapie aus. „Es war Ihnen klar, dass Ihr Verhalten strafbar war. Menschlich ist das nicht nachvollziehbar. Die Bilder sind dokumentierter Kindesmissbrauch. Die Kinder und Jugendlichen leiden unfassbar.“

Es sei keine gerechte Strafe möglich, erklärte die Richterin. Es sei abscheulich und menschenverachtend, was da mit Kindern und Jugendlichen gemacht werde. „Wenn es keinen Markt dafür geben würde, also Kunden wie Sie, würde es solche Bilder nicht geben“, sagte sie. Allerdings habe der Angeklagte Reue und Einsicht gezeigt. Außerdem sei er nicht vorbestraft und seit der Durchsuchung nicht mehr strafrechtlich aufgefallen. Angesichts der langen Zeit, in der sich der Mann Kinderpornografie angeschaut habe, sei eine Geldstrafe aber nicht ausreichend. Da es derzeit schwierig sei, Therapieplätze zu bekommen, forderte sie den 38-Jährigen auf, nachzuweisen, dass er sich darum bemühe. Sollte er das nicht tun oder die Geldauflage nicht bezahlen, muss er ins Gefängnis.